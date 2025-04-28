原文：搜索历史记录 - Vivaldi Android浏览器快照3670.4

在此快照中，我们为地址字段下拉菜单和其他一些更改介绍了一个新选项。

作者：Jane

2025年4月28日

新增：

搜索历史记录建议在“地址字段”下拉菜单中 ——作为正在进行的工作改进地址字段的一部分，我们现在添加了一个设置来切换地址字段建议中过去搜索的可见性。

已知问题：

[回归]当页面向上或向下滚动时，浏览器UI会跳跃（VAB-11116）

更新日志：

[新增] [OmniBox]实现“启用搜索历史记录”设置（VAB-10974）

[书签]不能在添加新书签时从添加文件夹对话框中更改新的书签文件夹。（VAB-111090）

[阅读清单]从隐身窗口中调用的项目在普通窗口中打开（VAB-111091）

[开始页]按钮自定义并添加重叠快速拨号标题（VAB-10850）

[开始页]在单击添加时，添加到快速拨号上的第一个常用项目未更新（VAB-111085）

[启动页面]如果您从快速拨号打开网站，则在地址栏中没有视觉上的页面重新加载图标。（VAB-10970）

[平板电脑]在历史上搜索，键盘不消失（VAB-10914）

[回归]地址字段下拉菜单工具和建议集中时未显示建议​​。（VAB-10952）

[回归] Vivaldi切换“允许后台媒体播放”时崩溃（VAB-11114）

（机翻，人肉校订）