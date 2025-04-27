@DoubleCool said in Есть ли возможность отключения боковой панели?:

Есть возможность полностью её убрать?

Это одна из основных фишек браузера, поэтому можно только скрыть.

Чтобы панель не появлялась при нажатии на загрузки или историю, можно сделать так.

Откройте Меню / Настройки / Быстрые комнады / Цепочки команд (в самом низу списка настроек).

Создайте новую цепочку команд с одной командой "Открыть в фоновой вкладке", в качестве ссылки укажите адрес vivaldi://history.

Теперь нажмите ПКМ на любой кнопке на панели адреса и выберите пункт "Настроить панель инструментов".

После этого перетащите кнопку Загрузки на панель адреса в любом удобном для вас месте.

В выпадающем меню редактора панелей выберите "Цепочки команда", найдите созданную вами цепочку команд и также перетащите на панель адреса.

В таком случае загрузки будут отображать в виде выпадающего меню, а история откроется в новой вкладке.