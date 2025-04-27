Есть ли возможность отключения боковой панели?
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DoubleCool
Я полностью её спрятал вот так:
Но если нажимаю на кнопку "Загрузки" или "История", панель опять открывается до ручного закрытия.
Есть возможность полностью её убрать?
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@DoubleCool said in Есть ли возможность отключения боковой панели?:
Есть возможность полностью её убрать?
Это одна из основных фишек браузера, поэтому можно только скрыть.
Чтобы панель не появлялась при нажатии на загрузки или историю, можно сделать так.
Откройте Меню / Настройки / Быстрые комнады / Цепочки команд (в самом низу списка настроек).
Создайте новую цепочку команд с одной командой "Открыть в фоновой вкладке", в качестве ссылки укажите адрес vivaldi://history.
Теперь нажмите ПКМ на любой кнопке на панели адреса и выберите пункт "Настроить панель инструментов".
После этого перетащите кнопку Загрузки на панель адреса в любом удобном для вас месте.
В выпадающем меню редактора панелей выберите "Цепочки команда", найдите созданную вами цепочку команд и также перетащите на панель адреса.
В таком случае загрузки будут отображать в виде выпадающего меню, а история откроется в новой вкладке.
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@kurai said in Есть ли возможность отключения боковой панели?:
Создайте новую цепочку команд с одной командой "Открыть в фоновой вкладке", в качестве ссылки укажите адрес vivaldi://history.
Можно сделать такую же операцию и для загрузок. Тогда нужно указать в качестве адреса ссылку chrome://downloads .