桌面快照版 3670.3
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Aaron Translator
原文：网站快捷方式的每个网站优先级 - Vivaldi浏览器快照3670.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年4月24日
更新日志：
- [新增] [设置] [键盘]网站快捷方式指定每个网站的优先级：在“隐私与安全→网站权限”下（VB-116274）
- [地址栏] [设置]重新格式化地址字段建议（VB-116187）
- [地址栏] [设置]打开昵称不使用下拉键，地址自动完成（VB-116099）
- [地址栏] [搜索] [设置]发布搜索不起作用（VB-116383）
- [地址栏] URL已访问后不在顶部（VB-116379）
- [地址栏] [设置]搜索建议仅在使用搜索引擎昵称无法正常工作时（VB-116342）
- [Chromium]更新至134.0.6998.207
- [崩溃]拖动链接文本可能会导致导航上的崩溃（VB-116420）
- [Linux] [媒体]获取CHR134-119293专有媒体支持：继续接受先前的工作版本（VB-116307）
- [首次启动] [性能]解码SVGS会导致滞后（VB-116474）
- [面板]未记住打开状态（VB-115919）
- [搜索]更新“添加搜索对话框”（VB-116290）
（机翻，人肉校订）