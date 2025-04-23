Не работает расширение для картинки-в-картинке
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Всем привет. Заметил, что в Вивальди почему-то перестало работать расширение для картинки-в-картинке. Основной экран темнеет, но всплывающего второго экранчика с видео не возникает.
Проблема есть как в основном аккаунте, так и в режиме инкогнито. На других браузерах на Хроме расширение работает нормально.
Возможно, проблема из-за того, что я захожу в один аккаунт с двух профилей на одном компе. На втором профиле всё работает корректно.
UPD: проблема не только с этим расширением, но и с другими аналогичными тоже.
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@Nektoid, проверьте не включено ли где-то в стороннем софте или в настройках Windows, отображение главного окна браузера "Поверх всех окон".
Если включено, нужно отключить и проверить работу расширения.