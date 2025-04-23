Всем привет. Заметил, что в Вивальди почему-то перестало работать расширение для картинки-в-картинке. Основной экран темнеет, но всплывающего второго экранчика с видео не возникает.

Проблема есть как в основном аккаунте, так и в режиме инкогнито. На других браузерах на Хроме расширение работает нормально.

Возможно, проблема из-за того, что я захожу в один аккаунт с двух профилей на одном компе. На втором профиле всё работает корректно.

UPD: проблема не только с этим расширением, но и с другими аналогичными тоже.