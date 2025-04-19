Проблемы с доступом к forum.vivaldi.net
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Сегодня с утра возникли проблемы с доступом к данному форуму.
Сначала подумалось, что виноват мой статический ip.
Но, как оказалось, дело не в нем.
Судя по ping'у адрес
форумаcloudflare: 188.114.99.232
Ну и суть:
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sedative29rus
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@sedative29rus, да, верно, лочат cloudflare.com
Дополнение: через вэпэнэ :), соответственно форум без проблем открывается.
Дополнение 2: https://www.cnews.ru/news/top/2025-03-05_cloudflare_bez_obyasneniya_prichin
Еще неизвестно откуда ноги растут.
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@oberkut said in Проблемы с доступом к forum.vivaldi.net:
Еще неизвестно откуда ноги растут.
От туда же, что и торчащие уши https://habr.com/news/892642
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@coleslaw, да, похоже вовремя, Vivaldi со своим vpn подсуетились.
Такими темпами скоро Илье нужно будет делать локальное зеркало форума.
P.S. Провайдер признался, что проблема на его стороне. Перестарались с блокировками по указке ркн, чинят.