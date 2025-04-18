@Anzhelika, Вы пытаетесь синхронизироваться с этим аккаунтом, с которого сейчас пишете сообщения? Если да, то, как я понимаю, ситуация заключается в том, что Вы неправильно вводите имя пользователя, и, сервер Вивальди, естественно, это воспринимает, как попытку входа в другой/новый аккаунт.

Ваш никнейм Anzhelika - одна буква "L", одна буква "i", а на Вашем скриншоте видно, что в поле "Имя пользователя" введено Anzhellka - две буквы "L" :

@Anzhelika said in не могу зайти в браузер с планшета Самсунг: