не могу зайти в браузер с планшета Самсунг
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вивальди перестал синхронизировать, и показывает так вот:
и с рустора перезагрузили, и с гугла...
не дает синхронизироваться, раньше так не было...!
все обновления есть,планшет работает отлично, никогда так не было и тут не синхронизирует...
На айфоне и маке все ок, а с гугл на андроид, получается...никак
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ZZalex108 locked this topic
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ZZalex108 unlocked this topic
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Ну помогите же кто-нибудь
Или ответьте, что надо делать
Качала Вивальди с Рустора, с магазина Самсунга… с Гугла само собой… не сонхронит и все, не видит и просто не кликабельный вход, как вот на скринах!!!
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@Anzhelika, у вас, случайно, интернет не от ТТК?
Попробуйте сейчас запустить синхронизацию.
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@oberkut попробую.
У меня от Вермонта. Но Эпл то все ок, а андроид не хочет ))
Попробую сейчас еще раз
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@oberkut не дает!
Я уже перезагрузила планшет.
Думаю, может память почистить, хотя там не сильно забито… или что делать!
Ну и молюсь
Капец!
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Anzhelika Мастер-пароль устанавливали в других браузерах? Сервер пишет, что авторизация не проходит. Проверьте логин-пароль ещё раз.
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@Anzhelika
если не получится залогиниться, скачайте и переустановите напрямую с этого сайта.
Не обязательно релиз качать, попробуйте сперва Snap поставить и залогиниться.
https://vivaldi.com/blog/android/android-7-4-3661-4/
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@Anzhelika, можете проверить сайт vivaldi.net у Вас открывается?
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@oberkut конечно, и скачивается, и открывается, и работал до сей поры, пока я не поняла, что не синхронизируется.
Я пыталась всяко - никак.
Потом удалила и снова поставила, но синхронизации нет.
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@oberkut но вот не дает зайти в него и в синхронизацию так же .
Одинаково не пускает
Я уже все почистила … не понимаю
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@Anzhelika, Вы пытаетесь синхронизироваться с этим аккаунтом, с которого сейчас пишете сообщения? Если да, то, как я понимаю, ситуация заключается в том, что Вы неправильно вводите имя пользователя, и, сервер Вивальди, естественно, это воспринимает, как попытку входа в другой/новый аккаунт.
Ваш никнейм Anzhelika - одна буква "L", одна буква "i", а на Вашем скриншоте видно, что в поле "Имя пользователя" введено Anzhellka - две буквы "L" :
@Anzhelika said in не могу зайти в браузер с планшета Самсунг:
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@RX21 спасибо за внимательность …
Я сейчас еще раз все аккуратно попробую
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@RX21 господи!!!
Вы гений компьютерного мира!!!
Я думала рёхнусь!
Обнимаю через километры!!!
Огромное благодарю Вам!!!
Никто не ответил так, как вы!
Я просто счастлива!!!
Все случилось!
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@Anzhelika said in не могу зайти в браузер с планшета Самсунг:
@RX21 господи!!! ...
... Я думала рёхнусь!
Не переживайте, бывает...
Рад был помочь.