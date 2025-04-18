Не надходять повідомлення адресату з Vivaldi Webmail
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Можливо якось можна виправити. Направляю повідомлення, а адресат нічого не отримує. В спам не потрапляє теж.
А буває і зворотнє - мені направляють повідомлення, а я його не отримую. У когось була така ситуація?
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@vevhen
Будь ласка, доповніть пост: на який саме поштовий сервіс не приходять мейли, відправлені з Вівальді, і з якого не приходять, якщо це дві різні ситуації.
Тут важлива конкретика, і краще відразу писати в англомовний сектор форуму, і якщо не поодинокий випадок - оформлювати баґ-репорт.