@vevhen

Будь ласка, доповніть пост: на який саме поштовий сервіс не приходять мейли, відправлені з Вівальді, і з якого не приходять, якщо це дві різні ситуації.

Тут важлива конкретика, і краще відразу писати в англомовний сектор форуму, і якщо не поодинокий випадок - оформлювати баґ-репорт.