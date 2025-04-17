@vevhen

если система не даст сбой - то типичный ответ: пишите, Шура! Пишите активнее! На форуме отвечайте и обсуждайте, в мастодоне; если есть талант, сделайте свой блог, например, о своём хобби или о домашнем питомце, или о местных животных, птицах.

Оставляйте следы на белом

И конечно, пользуйтесь браузером и синхронизацией, даже если у вас только одно устройство.

Кажется, это всё, что можно сделать.

Ещё можно помечать спам-сообщения и спамеров на форуме, помогать модераторам. Они обычно резко выделяются из общего потока новых сообщений и новичков.