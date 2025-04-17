Можно ли как-то ускорить получение електронного почтового ящика?
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Что нужно делать для ускорения процесса?
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@vevhen
если система не даст сбой - то типичный ответ: пишите, Шура! Пишите активнее! На форуме отвечайте и обсуждайте, в мастодоне; если есть талант, сделайте свой блог, например, о своём хобби или о домашнем питомце, или о местных животных, птицах.
Оставляйте следы на белом
И конечно, пользуйтесь браузером и синхронизацией, даже если у вас только одно устройство.
Кажется, это всё, что можно сделать.
Ещё можно помечать спам-сообщения и спамеров на форуме, помогать модераторам. Они обычно резко выделяются из общего потока новых сообщений и новичков.
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@far4 спасибо за ответ. Буду пробовать.
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@far4 в мастодон можно и просто поддерживать диалог с другими.
Если непонятно с кем, то поискать хештеги там:
кофе
андроид
мастодон в конце концов