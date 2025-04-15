@sedative29rus

Если выбрать русский, то будет русский.

Но по умолчанию там будет всегда английский, и как поставить там другой язык я не понял.

И почему-то через время он сбивается, и снова переводит на английский, даже если выбрать русский.

Это на Fedora Silverblu 41, флатпак

При том, перевод страницы работает как положено.