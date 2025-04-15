Переводчик
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Когда я выделяю текст для перевода, он почему-то выбирает перевод с английского на... английский.
Хотелось бы выбрать язык на который переводить по умолчанию.
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@tannim то есть, если здесь выставить Русский
то он поменяется обратно на английский?
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Если выбрать русский, то будет русский.
Но по умолчанию там будет всегда английский, и как поставить там другой язык я не понял.
И почему-то через время он сбивается, и снова переводит на английский, даже если выбрать русский.
Это на Fedora Silverblu 41, флатпак
При том, перевод страницы работает как положено.
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@tannim said in Переводчик:
Fedora Silverblu 41, флатпак
может баг специфичен для такого набора?
@tannim said in Переводчик:
через время он сбивается, и снова переводит на английский
Через какое именно время? После каких действий?
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я точно не засекал, но иногда достаточно просто сменить страницу.
Я кстати посмотрел, и на IOS переводчик работает как я хочу.
У меня есть еще компьютер с Windows 11, понаблюдаю как там работает переводчик.
Меня это в целом не сильно беспокоит, но такую мелочь думаю несложно исправить/сделать.
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Я ошибся, в ios тоже есть такой момент.
Мне хотелось бы чтобы он всегда на нужный мне язык переводил, русский в данном контексте.
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@tannim said in Переводчик:
такую мелочь думаю несложно исправить/сделать
Несложно, но тут дело в том, что разработчики могут быть и не в курсе того, что у вас язык меняется. Я вот понаблюдал сегодня у себя, попереводив всякое - ни разу за день ничего не поменялось, как был Русский, так и есть.
Но обычно я практически не пользуюсь переводчиком, могу какие-то мелочи упускать.
В любом случае, идеальный вариант - выяснить при каких точно условиях происходит произвольная смена языка и отправить баг-репорт
https://help.vivaldi.com/ru/desktop/troubleshoot/reporting-a-bug-in-vivaldi/
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@tannim said in Переводчик:
Но по умолчанию там будет всегда английский, и как поставить там другой язык я не понял.
Какой у вас язык интерфейса ОС? Какой регион указан там же? Может, это тоже каким-то образом влияет на выбор языка перевода....
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У меня везде стоит русский.