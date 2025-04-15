桌面快照版 3664.3
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Aaron Translator
原文：进一步的地址栏改进 - Vivaldi浏览器快照3664.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年4月15日
更新日志：
- [地址栏]在更新7.2（VB-115206）之后，书签昵称“+”不起作用
- [地址栏]拖动URL到新标签释放时（VB-116156）
- [地址栏]按End键时，特定“搜索字段”中的文本将被删除（VB-115797）
- [地址栏]增加了下拉尺寸之后的搜索建议太多（VB-116068）
- [地址栏]历史记录搜索项目被标记为搜索（VB-116110）
- [地址栏] [设置]将下拉中可能项目的最大数量增加到42（VB-115458）
- [书签] [同步]“启用书签”优先设置未正确存储（VB-115858）
- [Chromium]更新至134.0.6998.199
- [仪表盘]本地化订阅小部件默认URL（VB-116108）
- [仪表盘]提示小部件以日语UI语言显示英语提示（VB-116107）
- [扩展]单击时图标移动（VB-113385）
- [订阅]未添加导入中添加的文件夹过滤器（VB-115913）
- [订阅]仅用于仅提要设置的消息设置（VB-115868）
- [个人资料]启动图标拾取器看起来不偏心（VB-104023）
- [Proton VPN] HTTP AUTH对话框随机显示（VB-115787）
- [设置]设置搜索期间的错误——<span>无法作为<option>的子元素出现（VB-116098）
- [工具栏] [更新]位于面板栏上的状态按钮是椭圆形的形状，而不是圆形（VB-116103）
- [UI] [A11Y]确保所选列表项目的足够对比度（VB-116183）
- [窗口面板] [设置] [菜单]在禁用时不应列出工作空间（VB-116063）
（机翻，人肉校订）