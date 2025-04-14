安卓快照版3661.4
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Aaron Translator
原文：修复程序的选择 - Vivaldi Android浏览器快照3661.4
作者：Jane
2025年4月14日
更新日志：
- [书签]在移动书签时创建新文件夹时无法更改父文件夹（VAB-111065）
- [书签]在点击文件夹时关闭对话框（VAB-111064）
- [折叠屏]最新版本中缺少主菜单布局导航（VAB-111054）
- [同步]暂时关闭计划的同步服务器维护的同步错误弹出率（VAB-111078）
- [标签页]在当前标签页中恢复标签页（VAB-111037）
- [标签切换器]同步标签不显示用户何时未输入加密密码（VAB-10636）
- [平板电脑]如果仅设置了favicon的选项选项：未显示非活动标签页的Favicons（VAB-111015）
- [回归]试图更改默认隐身搜索引擎时崩溃（VAB-10178）
- [回归]键盘打开时可见导航栏（VAB-10890）
- [崩溃]在将快速拨号转移到新文件夹并折叠时（VAB-111072）
- 更新Chromium134.0.6998.199
（机翻，人肉校订）