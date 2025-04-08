原文：在URL下拉 /更多adblock兼容工作中调整项目编号 - Vivaldi浏览器快照3658.3

在今天的快照中，我们提供了一个设置，以调整URL下拉列表中的项目数量，并在改进的广告拦截器兼容性上继续做修整。

作者：Ruarí Ødegaard

2025年4月8日

已知问题：

[Windows] [安装程序]不能拥有所有用户安装的自定义路径（VB-115945）

[Windows] [安装程序]文本框在黑暗模式下使用新安装程序处于黑暗模式下。（VB-115819）

[Windows] [安装程序]关闭按钮已拉伸（VB-115862）

[Windows] [安装程序]在悬停之前，不会更新“安装/更新”按钮（VB-115822）

[Windows] [安装程序]没有背景颜色，窗口边框或Windows 10上的阴影（VB-115816）

[Windows] [安装程序]在黑暗模式下的小副本上的对比度太低（VB-115861）

[Windows] [安装程序]各种EULA对话框问题（VB-115867）

更新日志：

[地址栏] [设置]提供了一个设置，以调整下拉列表中的项目数（VB-115458）

[地址栏]域扩展不应在后台打开标签页（VB-115947）

[拦截器]改进了与广告块规则的兼容性（VB-115878）

[崩溃]打开隐身窗口时（VB-115317）

[崩溃]保存密码时（VB-115846）

[访客窗口]开始没有UI（VB-115896）

[邮件]搜索DB队列未清空（VB-115689）

[邮件]选择相同文件夹时未清除搜索（VB-115973）

[邮件]启动客户端可以在不需要时显示预取对话框（VB-115922）

[配置文件]简化启动配置选择器：正在进行中的工作（VB-115457）

[小部件] [订阅]我被要求在第一次添加时“启用组件”（VB-115951）

[工作空间]图标选择对话框获取右侧的标签页（VB-115871）

（机翻，人肉校订）