安卓快照版3653.10
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Aaron Translator
原文：隐藏打字历史 - Vivaldi Android浏览器快照3653.10
作者：Jane
2025年4月7日
新增：
- 地址栏中打字历史记录的新设置——我们为地址栏添加了一个新设置，使用户可以对显示的内容有更多控制权。要更改设置，请点击V菜单，然后转到设置 -> 地址栏。
更新日志：
- [新增] [设置]在设置中添加禁用来自OmniBox的输入历史记录选项（VAB-10939）
- [书签]搜索中包含垃圾书签（VAB-111043）
- [快速拨号]从快速拨号的根文件夹中删除“移出文件夹”长按菜单（VAB-6810）
- [快速拨号]按住并拖动第一个快速拨号有时会将项目移至上级文件夹（VAB-111050）
- [同步]同步错误提示频繁显示（VAB-111045）
- [平板电脑]如果仅设置了favicon的选项：未显示非活动标签页的Favicons（VAB-111015）
- [回归]聚焦地址字段时未显示下拉菜单工具和建议。 （VAB-10952）
- [回归]不能关闭通过返回手势打开的新标签（VAB-11001）
- [回归]下载停止工作（VAB-111056）
- [回归]即使禁用设置时，滑动地址栏也会打开标签切换器（VAB-10954）
- [回归]标签栏中的无反应标签页（VAB-10925）
- 更新为Chrome134.0.6998.182
（机翻，人肉校订）