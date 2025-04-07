Новая кнопка в панель адреса - "Менеждер паролей"
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Не хватает такой кнопки, как "Менеджер паролей" для быстрого перехода в менеджер паролей Vivaldi в панели адреса (ну или кому где удобно)
Даже не обязательно добавлять ее по умолчанию думаю, но кажется многим она будет полезна
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@QWerProg said in Новая кнопка в панель адреса - "Менеждер паролей":
Не хватает такой кнопки, как "Менеджер паролей" для быстрого перехода в менеджер паролей Vivaldi в панели адреса (ну или кому где удобно)
Даже не обязательно добавлять ее по умолчанию думаю, но кажется многим она будет полезна
- Меню / Настройки / Быстрые команды / Цепочки команд
- Создаёте цепочку команд с одной командой "Открыть ссылку в новой вкладке" и в качестве ссылки указываете chrome://password-manager/passwords
- Тестируете работу команды
- ПКМ на адресной панели, боковой панели или панели статуса, выберите команду "Настроить панель".
- В появившемся окне из выпадающего списка выбираете "Цепочки команд" и находите созданную вами цепочку.
- Перетягиваете кнопку команды на удобное для вас место.
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@kurai, это хорошее решение, спасибо
Но отдельная кнопка как будто напрашивается
С иконочкой для наглядности
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@QWerProg said in Новая кнопка в панель адреса - "Менеждер паролей":
@kurai, это хорошее решение, спасибо
Но отдельная кнопка как будто напрашивается
С иконочкой для наглядности
Вы можете настроить любую иконку для кнопки через редактирование темы оформления.
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Здравствуйте. Хоть сам я и не пользуюсь встроенным менеджером паролей, но вашу идею поддерживаю, звучит отлично. Её явно не хватает.
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@QWerProg said in Новая кнопка в панель адреса - "Менеждер паролей":
С иконочкой для наглядности
Меню / Настройки / Темы / ВАША ТЕМА / Вкладка Редактор / Вкладка Иконки / Ищите вашу команду / Устанавливаете иконку