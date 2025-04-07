Поисковые системы
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Как добавить поисковую систему в мобильный браузер?
Из предустановленных - только duckduckgo претендует на приватность, стартпейдж не работает в россии, экологический - слишком узко направленный (как и википедия).
Хотелось бы иметь возможность хотя бы добавлять поисковые системы, не представленные в списке.
P. S. Некоторое время назад использовал стартпейдж. Пока они не заблокировали вывод результатов для РФ.
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@Val_Ery said in Поисковые системы:
Как добавить поисковую систему в мобильный браузер?
Из предустановленных - только duckduckgo претендует на приватность, стартпейдж не работает в россии, экологический - слишком узко направленный (как и википедия).
Хотелось бы иметь возможность хотя бы добавлять поисковые системы, не представленные в списке.
P. S. Некоторое время назад использовал стартпейдж. Пока они не заблокировали вывод результатов для РФ.
Поисковые системы синхронизируются с десктопным браузером. Запускаете Vivaldi на ПК, добавляете интересные вам поисковики, включаете синхронизацию. После этого поисковики появляются на мобильном устройстве.
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@kurai а если нет ни десктопного браузера, ни десктопа?
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@Val_Ery said in Поисковые системы:
@kurai а если нет ни десктопного браузера, ни десктопа?
Тогда никак.
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@kurai said in Поисковые системы:
@Val_Ery said in Поисковые системы:
@kurai а если нет ни десктопного браузера, ни десктопа?
Тогда никак.
Плохо
Нашёл в сборе пожеланий - "перемещение/удаление поисковых систем". Поддержал...
Вопрос: чтобы разработчики обратили внимание на "хотелку", сколько голосов обычно должно быть за неё (естественно, при наличии возможности реализовать)?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Val_Ery said in Поисковые системы:
@kurai said in Поисковые системы:
@Val_Ery said in Поисковые системы:
@kurai а если нет ни десктопного браузера, ни десктопа?
Тогда никак.
Плохо
Нашёл в сборе пожеланий - "перемещение/удаление поисковых систем". Поддержал...
Вопрос: чтобы разработчики обратили внимание на "хотелку", сколько голосов обычно должно быть за неё (естественно, при наличии возможности реализовать)?
Да, это есть в планах. По срокам сказать сложно.
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@Val_Ery
Тут такая тема ещё есть
Создана 19/10/2019
354 голоса
6 лет будет в этом году!
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@far4 печально это...