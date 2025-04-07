Как добавить поисковую систему в мобильный браузер?

Из предустановленных - только duckduckgo претендует на приватность, стартпейдж не работает в россии, экологический - слишком узко направленный (как и википедия).

Хотелось бы иметь возможность хотя бы добавлять поисковые системы, не представленные в списке.

P. S. Некоторое время назад использовал стартпейдж. Пока они не заблокировали вывод результатов для РФ.