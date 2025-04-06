Начиная с 7.2, ни на что не реагирует и постоянно "не отвечает".
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С версии 7.2 (включая текущую 7.3.3635.7) браузер полностью перестал работать:
кнопки, меню, вкладки реагируют с большой задержкой и после каждого нажатия программа по 10-20 секунд "не отвечает".
Что случилось?
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Никто не знает, уже много раз делали темы об этом и много кто писал, даже на англоязычной ветке, пока тишина, ответа на этот вопрос нет.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@EJove said in Начиная с 7.2, ни на что не реагирует и постоянно "не отвечает".:
С версии 7.2 (включая текущую 7.3.3635.7) браузер полностью перестал работать:
кнопки, меню, вкладки реагируют с большой задержкой и после каждого нажатия программа по 10-20 секунд "не отвечает".
Что случилось?
Попробуйте проверить работу браузера на чистом профиле без расширений. Также можно попробовать переустановить с нуля. У вас нетипичные проблемы.