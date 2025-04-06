@EJove said in Начиная с 7.2, ни на что не реагирует и постоянно "не отвечает".:

С версии 7.2 (включая текущую 7.3.3635.7) браузер полностью перестал работать:

кнопки, меню, вкладки реагируют с большой задержкой и после каждого нажатия программа по 10-20 секунд "не отвечает".

Что случилось?

Попробуйте проверить работу браузера на чистом профиле без расширений. Также можно попробовать переустановить с нуля. У вас нетипичные проблемы.