VPN не работает
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Обновился до версии с VPN, но он чего-то не работает. При нажатии кнопки обновить открывает менеджер расширений и всё. 7.3.3635.7
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sedative29rus
@KOT040188 провайдер заблокировал доступ.
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@sedative29rus такую что, нужен дополнительный впн для того, чтобы работал этот впн?
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Semenov-Sherin
@KOT040188
Его заблокировали одним из первых. Слишком хорошие условия в бесплатном тарифе. Говорят, у кого-то только залогиниться нельзя, а уже потом всё работает (у меня не работает).
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@KOT040188 Здравствуйте. Скорее всего блокировка со стороны вашего провайдера.
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Я не в России , если что.
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sedative29rus
@KOT040188 Мы поняли по кнопке "Абнавiць", но сути дела это не меняет.
Вы же на эти сайты зайти не можете, не так ли? https://proton.me https://protonvpn.com/
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@sedative29rus да, не могу.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@KOT040188 said in VPN не работает:
@sedative29rus да, не могу.
В РБ Протон тоже заблокирован.