Блокування української реклами в андроїд-браузері
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Filters that automatically remove unwanted content from Ukrainian websites, including ads, irritating elements, trackers and harmful scripts.
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Фільтри, які автоматично видаляють небажаний контент з українських сайтів, включаючи рекламу, дратівливі елементи, трекери та шкідливі скрипти.
Це авторська сторінка:
https://github.com/ukrainianfilters/lists
А це прямі лінки на списки:
- Список фільтрів (Ads + Privacy + Security), призначений для видалення реклами з українських сайтів, блокування трекерів, шкідливих скриптів та небезпечних веб-ресурсів (фішинг, онлайн-шахрайство, дропшопінг, шкідливе програмне забезпечення тощо).
https://raw.githubusercontent.com/ukrainianfilters/lists/main/combined/uBO/uBO.txt
- Фільтр блокує дратівливі елементи (повідомлення про файли cookie, спливаючі вікна, банери тощо).
https://raw.githubusercontent.com/ukrainianfilters/lists/main/annoyances/annoyances.txt
Увага, на сайті є застереження:
Починаючи з версії 0.5, розробники розширення Adblock вирішили прибрати функцію блокування веб-сторінок (strict blocking). Це означає, що ані Adblock, ані Adblock Plus не можуть блокувати доступ до веб-ресурсів на рівні доменного ім'я. Розширення AdGuard так само має проблеми з обробкою правил фільтрації (Issue #2760), навіть тих, що прописані в документації цього розширення. Відповідно, ці розширення не є сумісними з нашими фільтрами.
Можливо, воно й так. Але на прикладі корреспондент-нет кожен може легко впевнитись, що списки таки корисні, працюють і рекламу чистять і пусті місця від неї прибирають.
License GPL-3.0 license
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Якщо ж ви користуєтеся проектом ChromeXt і в створеному власноруч моді андроїд-браузера вже можете додавати скрипти для блокування реклами, то на сайті
https://userscripts.010.one
ви зможете завантажити і потім вручну встановити повний або полегшений скрипт для блокування української реклами.
На жаль, ці скрипти рідко оновлюються, остання версія датована червнем 2024 року.