Filters that automatically remove unwanted content from Ukrainian websites, including ads, irritating elements, trackers and harmful scripts.

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Фільтри, які автоматично видаляють небажаний контент з українських сайтів, включаючи рекламу, дратівливі елементи, трекери та шкідливі скрипти.

Це авторська сторінка: https://github.com/ukrainianfilters/lists

А це прямі лінки на списки:

Список фільтрів (Ads + Privacy + Security), призначений для видалення реклами з українських сайтів, блокування трекерів, шкідливих скриптів та небезпечних веб-ресурсів (фішинг, онлайн-шахрайство, дропшопінг, шкідливе програмне забезпечення тощо).

https://raw.githubusercontent.com/ukrainianfilters/lists/main/combined/uBO/uBO.txt

Фільтр блокує дратівливі елементи (повідомлення про файли cookie, спливаючі вікна, банери тощо).

https://raw.githubusercontent.com/ukrainianfilters/lists/main/annoyances/annoyances.txt

Увага, на сайті є застереження:

Починаючи з версії 0.5, розробники розширення Adblock вирішили прибрати функцію блокування веб-сторінок (strict blocking). Це означає, що ані Adblock, ані Adblock Plus не можуть блокувати доступ до веб-ресурсів на рівні доменного ім'я. Розширення AdGuard так само має проблеми з обробкою правил фільтрації (Issue #2760), навіть тих, що прописані в документації цього розширення. Відповідно, ці розширення не є сумісними з нашими фільтрами.

Можливо, воно й так. Але на прикладі корреспондент-нет кожен може легко впевнитись, що списки таки корисні, працюють і рекламу чистять і пусті місця від неї прибирають.

License GPL-3.0 license