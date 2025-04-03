При открытии DevTools – Элементы (они у меня, как обычно, привязаны справа), вижу такую картину вместо раскладки "Сверху вниз":



Такое началось три обновления назад.

Стоит 7.4.3653.3 (Официальная сборка) (arm64), macOS 15.3.2.

Если привязать слева, то вид такой же. Ресайз панели "Стили/Вычисленные/Макет" не помогает.

Багрепорт написан: VB-115624.

Почему стало так и как это исправить?