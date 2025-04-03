Сбился дизайн DevTools
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При открытии DevTools – Элементы (они у меня, как обычно, привязаны справа), вижу такую картину вместо раскладки "Сверху вниз":
Такое началось три обновления назад.
Стоит 7.4.3653.3 (Официальная сборка) (arm64), macOS 15.3.2.
Если привязать слева, то вид такой же. Ресайз панели "Стили/Вычисленные/Макет" не помогает.
Багрепорт написан: VB-115624.
Почему стало так и как это исправить?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@dayfuaim said in Сбился дизайн DevTools:
При открытии DevTools – Элементы (они у меня, как обычно, привязаны справа), вижу такую картину вместо раскладки "Сверху вниз":
Такое началось три обновления назад.
Стоит 7.4.3653.3 (Официальная сборка) (arm64), macOS 15.3.2.
Если привязать слева, то вид такой же. Ресайз панели "Стили/Вычисленные/Макет" не помогает.
Багрепорт написан: VB-115624.
Почему стало так и как это исправить?
Вы проверяли на чистом профиле, без расширений, так же работает?
Если да - нужно отправить более детальный баг-репорт, как воспроизвести. Ваш текущий баг-репорт закрыт, т.к. не воспроизводится у тестеров.
Если честно, я не совсем понял в чём суть проблемы. Можете описать подробнее?
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@Shpankov Отвечаю подробнее.
Обычно (читай "во всех браузерах из коробки", эмпирически) раскладка DevTools–Elements такая (пример: Opera):
(сами DevTools прибиты справа)
В Vivaldi, три обновления snapshot назад она поменялась на ту, которую указал на скриншоте, причём, при расположении как справа, так и слева. И никакими средствами не возвращается в обычную (привычную).
SOLVED: Сейчас, при более пристальном поиске, нашлась "та самая" настройка DevTools–[Шестрёнка]–Параметры–Макет панели. Там нужно "Авто".
Я туда вообще не заглядывал никогда (именно в настройки DevTools).
Спасибо за наводящий вопрос.