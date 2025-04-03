桌面快照版 3653.3
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原文：新安装器程序和Firefox Tab导入——Vivaldi浏览器快照3653.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年4月3日
在今天的快照中，我们开始改善Windows安装器的外观，并提供对Firefox标签导入的支持。
已知问题：
- [Windows] [安装器]文本框在黑暗模式下使用新安装程序（VB-115819）处于黑暗模式下。
- [Windows] [安装器]关闭按钮已拉伸（VB-115862）
- [Windows] [安装器]在悬停之前，不会更新“安装/更新”按钮（VB-115822）
- [Windows] [安装器]没有背景颜色、窗口边框或Windows 10上的阴影（VB-115816）
- [Windows] [安装器]在黑暗模式下的小副本上的对比度太低（VB-115861）
- [Windows] [安装器]各种EULA对话框问题（VB-115867）
- [访客窗口] 启动时无UI（VB-115896）
更新日志：
- [新增] [Windows] 更新Windows安装器UI：仍在进行中（VB-103241）
- [新增] [导入] 实现Firefox 标签导入（VB-114711）
- [地址栏]定期访问的子路径自动完成（VB-115486）
- [地址栏]短暂时刻显示的过时结果（VB-115865）
- [地址栏]删除允许旧实现的实验（VB-114660）
- [地址栏]类似“管理设置”等“踏板”项目不应给出建议（VB-115613）
- [地址栏] [设置]重构“启用搜索历史”（VB-115612）
- [日历] Caldav日历未显示事件（VB-115638）
- [日历]无法使用鼠标单击将收件人添加到邀请中（VB-115678）
- [Chromium]更新至134.0.6998.189：加上一些与安全有关的135个后端代码
- [仪表盘]透明的小部件不是完全透明的（VB-115784）
- [仪表盘] [天气小部件]修复了天气小部件的更新间隔（VB-115591）
- [订阅]单键盘快捷键“ g”不适用于提要（VB-115687）
- [订阅] [设置]仅启用提要时
- [邮件]在垂直视图中使用从现场切断的搜索访问式访问自动完成（VB-115853）
- [首次启动]欢迎页面无法访问键盘（VB-14059）
- [性能]优化UI渲染（VB-108523）
- [分享vivaldi]按钮在第二窗口上没有消失（VB-115704）
- [快速拨号]可以从“添加新快速拨号对话框”v2版中添加多个非关联项目（VB-115674）
- [启动]基于反馈颜色需要更改（VB-115062）
- [同步]可以自定义名称重置为设备的默认名称（VB-115783）
- [同步]同步标签显示一些没有名称的设备，而不是发送到设备列表的设备（VB-113229）
- [VPN]离开chromeless模式时出现Proton插件按钮（VB-115540）
- [VPN] [工具栏]当删除UI的按钮后禁用Proton（VB-115564）
（机翻，人肉校订）