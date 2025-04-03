原文：新安装器程序和Firefox Tab导入——Vivaldi浏览器快照3653.3

作者：Ruarí Ødegaard

2025年4月3日

在今天的快照中，我们开始改善Windows安装器的外观，并提供对Firefox标签导入的支持。

已知问题：

[Windows] [安装器]文本框在黑暗模式下使用新安装程序（VB-115819）处于黑暗模式下。

[Windows] [安装器]关闭按钮已拉伸（VB-115862）

[Windows] [安装器]在悬停之前，不会更新“安装/更新”按钮（VB-115822）

[Windows] [安装器]没有背景颜色、窗口边框或Windows 10上的阴影（VB-115816）

[Windows] [安装器]在黑暗模式下的小副本上的对比度太低（VB-115861）

[Windows] [安装器]各种EULA对话框问题（VB-115867）

[访客窗口] 启动时无UI（VB-115896）

更新日志：

[新增] [Windows] 更新Windows安装器UI：仍在进行中（VB-103241）

[新增] [导入] 实现Firefox 标签导入（VB-114711）

[地址栏]定期访问的子路径自动完成（VB-115486）

[地址栏]短暂时刻显示的过时结果（VB-115865）

[地址栏]删除允许旧实现的实验（VB-114660）

[地址栏]类似“管理设置”等“踏板”项目不应给出建议（VB-115613）

[地址栏] [设置]重构“启用搜索历史”（VB-115612）

[日历] Caldav日历未显示事件（VB-115638）

[日历]无法使用鼠标单击将收件人添加到邀请中（VB-115678）

[Chromium]更新至134.0.6998.189：加上一些与安全有关的135个后端代码

[仪表盘]透明的小部件不是完全透明的（VB-115784）

[仪表盘] [天气小部件]修复了天气小部件的更新间隔（VB-115591）

[订阅]单键盘快捷键“ g”不适用于提要（VB-115687）

[订阅] [设置]仅启用提要时

[邮件]在垂直视图中使用从现场切断的搜索访问式访问自动完成（VB-115853）

[首次启动]欢迎页面无法访问键盘（VB-14059）

[性能]优化UI渲染（VB-108523）

[分享vivaldi]按钮在第二窗口上没有消失（VB-115704）

[快速拨号]可以从“添加新快速拨号对话框”v2版中添加多个非关联项目（VB-115674）

[启动]基于反馈颜色需要更改（VB-115062）

[同步​​]可以自定义名称重置为设备的默认名称（VB-115783）

[同步​​]同步标签显示一些没有名称的设备，而不是发送到设备列表的设备（VB-113229）

[VPN]离开chromeless模式时出现Proton插件按钮（VB-115540）

[VPN] [工具栏]当删除UI的按钮后禁用Proton（VB-115564）

（机翻，人肉校订）