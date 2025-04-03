Расширения
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Tsvetkov1964
Гугл развертывает поддержку расширений на Андроид. Последует ли Вивальди за ним, когда код будет внедрен в стабильный Хром?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Tsvetkov1964 said in Расширения:
Гугл развертыват поддержку расширений на Андроид. Последует ли Вивальди за ним, когда код будет внедрен в стабильный Хром?
Думаю - да. Зависит от того, как Google это сделает. Чтобы не было их скрытых функций.
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Tsvetkov1964
@Shpankov Это отрадно. На андроиде Вивальди реально хорош, но с него не зайти на всякие фейсбуки.
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@Tsvetkov1964 said in Расширения:
@Shpankov Это отрадно. На андроиде Вивальди реально хорош, но с него не зайти на всякие фейсбуки.
Почему? Что мешает поставить VPN?