@Tsvetkov1964 said in Расширения:

Гугл развертыват поддержку расширений на Андроид. Последует ли Вивальди за ним, когда код будет внедрен в стабильный Хром?

Думаю - да. Зависит от того, как Google это сделает. Чтобы не было их скрытых функций.