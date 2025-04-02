Ув. разработчики, раз вы на близком контакте с ребятами из Proton, у меня есть предложение. Совместно создать "Мосты", либо дополнить бесплатный вариант VPN установленный в браузере, дополнительными серверами эксклюзивно для пользователей Proton встроенного в Vivaldi.

Можно реализовать систему при которой у пользователей из стран с жесткой цензурой, где блокируется протон, автоматически перенаправлялся трафик сначала через мосты, либо на дополнительные эксклюзивные сервера. Вы в любом случае имеете доступ к нашему IP-адресу.