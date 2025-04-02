Идея для реализации вместе с товарищами из Proton
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Ув. разработчики, раз вы на близком контакте с ребятами из Proton, у меня есть предложение. Совместно создать "Мосты", либо дополнить бесплатный вариант VPN установленный в браузере, дополнительными серверами эксклюзивно для пользователей Proton встроенного в Vivaldi.
Можно реализовать систему при которой у пользователей из стран с жесткой цензурой, где блокируется протон, автоматически перенаправлялся трафик сначала через мосты, либо на дополнительные эксклюзивные сервера. Вы в любом случае имеете доступ к нашему IP-адресу.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@wui said in Идея для реализации вместе с товарищами из Proton:
Ув. разработчики, раз вы на близком контакте с ребятами из Proton, у меня есть предложение. Совместно создать "Мосты", либо дополнить бесплатный вариант VPN установленный в браузере, дополнительными серверами эксклюзивно для пользователей Proton встроенного в Vivaldi.
Можно реализовать систему при которой у пользователей из стран с жесткой цензурой, где блокируется протон, автоматически перенаправлялся трафик сначала через мосты, либо на дополнительные эксклюзивные сервера. Вы в любом случае имеете доступ к нашему IP-адресу.
Мы уже спрашивали их, можно ли что-нибудь сделать для России. Ответ был - по HTTP не получится обходить блокировку. В отдельном приложении они что-то химичат - как-то работает.
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@Shpankov said in Идея для реализации вместе с товарищами из Proton:
В отдельном приложении они что-то химичат - как-то работает.
Никак не работает. И очень давно, с начала времён.
Извините, что вклинился.