Unsolved В последней версии Vivaldi 7.3.3635.4 поплохел интерфейс
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Пирвет! Тыщу лет сюда не заходил, однако, - поводов не было. Поскольку Вивальди был весьма неплохо отработан и со времён Presto устраивает меня на все 100.9%.
Но вот после обновления с бесполезным VPN у меня пошли косяки интерфейса:
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справа вверху исчезла кнопка восстановления удалённых вкладок (корзинка вроде). Это неприятно.
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Кнопка "домой" стала больше похожа на раздутый мяч. Некрасиво. В настройках вроде как бы есть "домик", но не он ставится в панель.
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Какой-то жюткий закидон: вчера дома на сайте аптеки полностью отсутствовала строка вертикальной прокрутки. То есть, колесо мыши крутить без толку. Только на одном сайте (пардон, на работе сижу под корпоративкой, повторить не смог).
На работе нечто подобное было на другом сайте с виджетом чата - также прокрутить вверх-вниз не было нельзя.
Уж не знаю что за грабля такая - вдруг что насоветуете?
Заранее фенксы и доброго расположения духа.
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@Ksanytch said in В последней версии Vivaldi 7.3.3635.4 поплохел интерфейс:
Кнопка "домой" стала больше похожа на раздутый мяч
Мяч? Какой мяч?
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@Ksanytch Здравствуйте. Для того чтобы у Вас снова отображалась "Корзина" Вам нужно включить её в настройках вашего браузера. Вот здесь: "Показывать корзину".
В последней версии Vivaldi 7.3.3635.4 поплохел интерфейс:
Кнопка "домой" стала больше похожа на раздутый мяч. Некрасиво. В настройках вроде как бы есть "домик", но не он ставится в панель.
"Домик" судя по всему, это кастомный значок Вашей темы, попробуйте сменить тему на стандартную.
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This post is deleted!
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@wui Спасибо! Значит засахарился я, коль "ларчик просто открывался".
А с вертикальной прокруткой... Надо попробовать воспроизвести этот фокус-покус...
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This post is deleted!
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@Ksanytch - вот показываю непонятный баг: на сайте аптеки aptekafarmm.com физически нет строки вертикальной прокрутки, просмотреть каталог невозможно! В то время как этот же сайт в Огнелисе смотрится нормально.
Что бы это значило??!
Вот рядом два сайта: Слева - без прокрутки, другой сайт - ок.
А это Firefox - то же самое, "но с перламутровыми пуговицами", как надо.
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sedative29rus
@Ksanytch тут в аптеке та же проблема с Prohibitted blocking overflowing/scrolling, что в этой теме- https://forum.vivaldi.net/post/824599
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@sedative29rus спасибо за наводку. Оказывается, проблема существует и, насколько понял, ещё не решена.
Этот баг появился в последних версиях Vivaldi. Можно надеяться?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Ksanytch Если отправите баг-репорт, то можно.
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@Shpankov - как сделать баг-репорт и куда отправить?
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xogorxogorich
@Ksanytch said in В последней версии Vivaldi 7.3.3635.4 поплохел интерфейс:
@Shpankov - как сделать баг-репорт и куда отправить?
Составлять багрепорты через форму - https://vivaldi.com/ru/bugreport/ - на английском языке. Можно приложить фото/видео/гифки для наглядности.
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тут как бы в самом CSS дело...
не понятно зачем через JS подкидывается стиль на body... Вообще зачем?
ясно дело он это блочит...
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@ZeoNish, в общем, понятно, что этот аптечный сайт aptekafarmm.com сделан, мягко говоря, странно - закидывать стиль скриптом - изврат. Этим, похоже, серьёзно болеет и dzen.ru - в Вивальди смотрится крайне криво. Но сами понимаете, предъявлять претензии аффтарам сайтов как-то... не очень. Да и главное: в Firefox и Google Chrome аптека и дзен смотрятся нормально! И Вивальди до недавнего времени также смотрелся нормально.
По рекомендации Шпанкова отправил разрабам баг-репорт, хорошо бы они сумели починить. Если не испужаются моего российского почтового адреса.