@Ksanytch Здравствуйте. Для того чтобы у Вас снова отображалась "Корзина" Вам нужно включить её в настройках вашего браузера. Вот здесь: "Показывать корзину".

В последней версии Vivaldi 7.3.3635.4 поплохел интерфейс:

Кнопка "домой" стала больше похожа на раздутый мяч. Некрасиво. В настройках вроде как бы есть "домик", но не он ставится в панель.

"Домик" судя по всему, это кастомный значок Вашей темы, попробуйте сменить тему на стандартную.