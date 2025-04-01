На сайте https://brain.com.ua/ есть чат с консультантами которого я у себя не наблюдаю больше года в вашем браузере и в Brave. Сегодня заходил с мобилки через оперу и смотрю там есть чат. Пообщался с консультантом и он говорит что у них чат работал и работает, на гугл хром и опера чат есть. В вивалди чата нету. Думал расширения с адблоком но полностью отключил но чата не появилось. Что делать?