Нет чата в онлайн магазине
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На сайте https://brain.com.ua/ есть чат с консультантами которого я у себя не наблюдаю больше года в вашем браузере и в Brave. Сегодня заходил с мобилки через оперу и смотрю там есть чат. Пообщался с консультантом и он говорит что у них чат работал и работает, на гугл хром и опера чат есть. В вивалди чата нету. Думал расширения с адблоком но полностью отключил но чата не появилось. Что делать?
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PPathduck moved this topic from Vivaldi for Windows
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@petro3x said in Нет чата в онлайн магазине:
На сайте https://brain.com.ua/ есть чат с консультантами которого я у себя не наблюдаю больше года в вашем браузере и в Brave. Сегодня заходил с мобилки через оперу и смотрю там есть чат. Пообщался с консультантом и он говорит что у них чат работал и работает, на гугл хром и опера чат есть. В вивалди чата нету. Думал расширения с адблоком но полностью отключил но чата не появилось. Что делать?
Оцей чат?
Він блокується вбудованим блокувальником реклами та трекерів. Натисніть кнопку у вигляді щита на початку адресного рядка і виберіть пункт "Не блокувати". Можливо, у Brave теж є вбудований блокувальник, я не знайомий з цим браузером.