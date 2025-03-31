Синхронизация
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Здравствуйте!
У меня браузер последняя версия но Данные данные не синхронизируются. Переустановил браузер но не поможет, пожалуйста, помогите.
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PPathduck moved this topic from Vivaldi for Windows
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@vivaldi0666 said in Синхронизация:
Здравствуйте!
У меня браузер последняя версия но Данные данные не синхронизируются. Переустановил браузер но не поможет, пожалуйста, помогите.
Напишите подробнее, что не работает. Вы включаете синхронизацию впервые? Или уже раньше ей пользовались? Если пользовались - когда последний раз синхронизация происходила?
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vivaldi0666
@Shpankov
Я включил синху три года назад. У меня только одно устройство (пк) последный раз месяц назад
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@vivaldi0666 said in Синхронизация:
@Shpankov
Я включил синху три года назад. У меня только одно устройство (пк) последный раз месяц назад
А что и как не работает? Какой статус синхронизации? И если у вас только одно устройство - вы что с чем синхронизируете?
У нас в декабре была авария на сервере синхронизации, все данные были удалены. И старый пароль уже не подойдёт. Теперь вам нужно перезапустить новую синхронизацию и создать новый пароль. Можно использовать прежний.
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Статус готова, но данные отсутствуют, помогите пожалуйста
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@Shpankov
Одно устройство то есть переустановил виндовс + браузер вивальди
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@vivaldi0666 said in Синхронизация:
@Shpankov
Одно устройство то есть переустановил виндовс + браузер вивальди
Вот про это я и говорю. У вас, видимо, данные на сервере лежали, а в декабре они были удалены. Теперь вы переустановили систему и включили синхронизацию - а данных на сервере нет. Скорее всего, в этом причина.
Синхронизация - это не сервис резервного копирования данных. Он используется для актуализации данных между двумя устройствами. Да, мы приносим извинения за неудобства, связанные с удалением данных на сервере, но это был форсмажор, от которого никто не застрахован.
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@Shpankov На прежный аккаунт месяц назад я включил синху и смотрел статус что всё готово. Потом переустановил виндовс вместе с браузером вивальди.............
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@vivaldi0666 said in Синхронизация:
На прежный аккаунт месяц назад я включил синху и смотрел статус что всё готово.
Тогда странно. И синхронизация проходила нормально?
Вы точно тот же самый аккаунт использовали при запуске синхронизации?
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Да, всё было хорошо, у меня только один аккаунт. Если хотите могу отправить вам данные от аккаунта на проверку
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@vivaldi0666 said in Синхронизация:
Да, всё было хорошо, у меня только один аккаунт. Если хотите могу отправить вам данные от аккаунта на проверку
Не надо - имени пользователя достаточно. Я попробую уточнить, что с аккаунтом.
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Имя: vivaldi0666
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Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой тип синхронизации выбран у вас: "Синхронизировать все данные" или же "Синхронизировать выбранные данные"?
Подробнее о синхронизации вы можете прочитать тут.
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@wui said in Синхронизация:
"Синхронизировать все данные
Синхронизировать все данные
Загрузка: готово
Отправка: готово
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@vivaldi0666 Попробуйте выбрать "Синхронизировать выбранные данные" и отметьте там все пункты, если ничего не изменится, тогда у вас нет данных для синхронизации - они пустые.
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Понятно, следующая авария будет или есть гарантия?
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@vivaldi0666 said in Синхронизация:
Понятно, следующая авария будет или есть гарантия?
Аварии не планируют - они сами случаются.
Мы постараемся избежать повторения.
Помните, что синхронизация - это не бэкап-сервис. Она нужна для синхронизации актуальных данных между устройствами. Поэтому при серьёзных изменениях - например, при переустановке системы или браузера, лучше всегда сохранять копию профиля в надёжном месте. Где находится профиль - можно посмотреть в меню Справка - О программе