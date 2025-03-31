@vivaldi0666 said in Синхронизация:

@Shpankov

Я включил синху три года назад. У меня только одно устройство (пк) последный раз месяц назад

А что и как не работает? Какой статус синхронизации? И если у вас только одно устройство - вы что с чем синхронизируете?

У нас в декабре была авария на сервере синхронизации, все данные были удалены. И старый пароль уже не подойдёт. Теперь вам нужно перезапустить новую синхронизацию и создать новый пароль. Можно использовать прежний.