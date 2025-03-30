Cookies для конкретного сайта
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Други, если мне не изменяет память, раньше можно было управлять куками конкретного сайта прямо из адреснорй строки, кнопкой, которая впереди адреса. Сейчас этого почему-то не нахожу. Может, кто-то подскажет , как вернуть такую возможность? Или ее вообще снесли?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@gozhiy said in Cookies для конкретного сайта:
Други, если мне не изменяет память, раньше можно было управлять куками конкретного сайта прямо из адреснорй строки, кнопкой, которая впереди адреса. Сейчас этого почему-то не нахожу. Может, кто-то подскажет , как вернуть такую возможность? Или ее вообще снесли?
Нажать на замочек, там Настройки сайта.
Хм, нет - оттуда Cookies убрали в Chromium.
Тогда только через настройки Vivaldi.
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@Shpankov said in Cookies для конкретного сайта:
@gozhiy said in Cookies для конкретного сайта:
Други, если мне не изменяет память, раньше можно было управлять куками конкретного сайта прямо из адреснорй строки, кнопкой, которая впереди адреса. Сейчас этого почему-то не нахожу. Может, кто-то подскажет , как вернуть такую возможность? Или ее вообще снесли?
Нажать на замочек, там Настройки сайта.
Хм, нет - оттуда Cookies убрали в Chromium.
Тогда только через настройки Vivaldi.
Там (в настройках) я вижу только просмотр и удаление куков для сайтов. А была возможность запретить/разрешить для конкретного сайта.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@gozhiy said in Cookies для конкретного сайта:
Там (в настройках) я вижу только просмотр и удаление куков для сайтов. А была возможность запретить/разрешить для конкретного сайта.
Нет, в настройках Vivaldi открываете настройки сайтов (это в приватности), там добавляете сайт в список исключений и выставляете нужный параметр для Cookies.
Насколько я знаю, в Chromium что-то кардинально меняют с Cookies - видимо, это сказывается.