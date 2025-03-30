@gozhiy said in Cookies для конкретного сайта:

Там (в настройках) я вижу только просмотр и удаление куков для сайтов. А была возможность запретить/разрешить для конкретного сайта.

Нет, в настройках Vivaldi открываете настройки сайтов (это в приватности), там добавляете сайт в список исключений и выставляете нужный параметр для Cookies.

Насколько я знаю, в Chromium что-то кардинально меняют с Cookies - видимо, это сказывается.