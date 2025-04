I've been using Vivaldi for many years and have never had a problem, until now: it refuses to start.

I get this:

mike@hp-arch ~ $ vivaldi radeon: Failed to allocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: alignment : 4096 bytes radeon: domains : 4 radeon: va : 0x0000000100000000 radeon: Failed to deallocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: va : 0x100000000 radeon: Failed to allocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: alignment : 4096 bytes radeon: domains : 4 radeon: va : 0x0000000100000000 radeon: Failed to deallocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: va : 0x100000000 radeonsi: can't create border_color_buffer radeonsi: Failed to create a context. [6770:6770:0330/110300.848046:ERROR:gpu_process_host.cc(955)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=139 radeon: Failed to allocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: alignment : 4096 bytes radeon: domains : 4 radeon: va : 0x0000000100000000 radeon: Failed to deallocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: va : 0x100000000 radeon: Failed to allocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: alignment : 4096 bytes radeon: domains : 4 radeon: va : 0x0000000100000000 radeon: Failed to deallocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: va : 0x100000000 radeonsi: can't create border_color_buffer radeonsi: Failed to create a context. [6770:6770:0330/110305.108909:ERROR:gpu_process_host.cc(955)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=139 radeon: Failed to allocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: alignment : 4096 bytes radeon: domains : 4 radeon: va : 0x0000000100000000 radeon: Failed to deallocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: va : 0x100000000 radeon: Failed to allocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: alignment : 4096 bytes radeon: domains : 4 radeon: va : 0x0000000100000000 radeon: Failed to deallocate virtual address for buffer: radeon: size : 65536 bytes radeon: va : 0x100000000 radeonsi: can't create border_color_buffer radeonsi: Failed to create a context. [6770:6770:0330/110305.665134:ERROR:gpu_process_host.cc(955)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=139 [6770:6770:0330/110305.665154:FATAL:gpu_data_manager_impl_private.cc(420)] GPU process isn't usable. Goodbye. [0330/110305.672662:ERROR:elf_dynamic_array_reader.h(64)] tag not found [0330/110305.673035:ERROR:elf_dynamic_array_reader.h(64)] tag not found Trace/breakpoint trap (core dumped) mike@hp-arch ~ $

I have tried with:

vivaldi --disable-gpu vivaldi --use-gl-desktop

Neither help.

This doesn't happen with Firefox, so perhaps it's an issue with chromium? I don't know.

VivaldIi 7.3.3635.4 stable

Archlinux, wayland, hyprland

Can somebody please help? Thank you!