Старая добрая Opera
-
Недавно поймал себя на мысли, что теперь я боюсь обновлений vivaldi. Уважаемые разработчики, вам не кажется, что вы уже давно не туда свернули?
-
@Asyl said in Старая добрая Opera:
Недавно поймал себя на мысли, что теперь я боюсь обновлений vivaldi. Уважаемые разработчики, вам не кажется, что вы уже давно не туда свернули?
А что конкретно вы считаете неправильным?
-
FoxWMulder
@Shpankov said in Старая добрая Opera:
А что конкретно вы считаете неправильным?
вызывет опасение обрезка функциональности адресной строки
https://forum.vivaldi.net/topic/107047/адресная-строка
пока вернуть можно, но зачем её по-умолчанию так кастрировали? точнее зачем по-умолчанию отключили нормальную адресную строку? которая явно является преимуществом Вивальди в сравнение с Хромом
-
@FoxWMulder said in Старая добрая Opera:
пока вернуть можно, но зачем её по-умолчанию так кастрировали? точнее зачем по-умолчанию отключили нормальную адресную строку? которая явно является преимуществом Вивальди в сравнение с Хромом
Привычное - не значит лучшее. Мы тестировали Omnibox внутри компании и среди добровольных помощников - многим тестерам он больше понравился, чем старый вариант. Ну, и не надо забывать, что мы используем много кода Chrome и нередко вынуждены следовать за их изменениями. И даже не потому, что мы не можем это изменить - можем, конечно, но с каждым изменением придётся в дальнейшем поддерживать форк-ветку этой функции, и при увеличении числа таких форков просто наступит момент, когда поддерживать форки просто не будет ресурсов.
-
FoxWMulder
@Shpankov said in Старая добрая Opera:
Мы тестировали Omnibox внутри компании и среди добровольных помощников - многим тестерам он больше понравился
значит вы хотите вырезать нормальную адресуную строку. а как же направление браузера на настраиваемость и на функционал? делали делали.. теперь под нож. что сказать? я не хочу негатива нагнетать, самого подташнивает от нытья на этом форуме, но .. как можно урезать функциональность и говорить "Привычное - не значит лучшее"? у меня даже слов нет по этому поводу как только развожу руками. я не понимаю этого.
либо у вас очень плохи дела... тогда не надо изображать что это делается не для экономии ресурсов, а для "улучшения пользовательского опыта".
-
Давайте так повернём разговор.
Что не хватает в новой адресной строке? Т.е. какой функционал требуется?