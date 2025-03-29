@Shpankov said in Старая добрая Opera:

Мы тестировали Omnibox внутри компании и среди добровольных помощников - многим тестерам он больше понравился

значит вы хотите вырезать нормальную адресуную строку. а как же направление браузера на настраиваемость и на функционал? делали делали.. теперь под нож. что сказать? я не хочу негатива нагнетать, самого подташнивает от нытья на этом форуме, но .. как можно урезать функциональность и говорить "Привычное - не значит лучшее"? у меня даже слов нет по этому поводу как только развожу руками. я не понимаю этого.

либо у вас очень плохи дела... тогда не надо изображать что это делается не для экономии ресурсов, а для "улучшения пользовательского опыта".