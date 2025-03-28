桌面快照版 3648.3
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原文：Proton VPN——Vivaldi 浏览器快照 3648.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年3月28日
更新日志：
- [新增] [VPN]为Vivaldi用户提供 Proton VPN（VB-113028）
- [地址栏]当没有窗口打开时请勿聚焦（VB-114710）
- [地址栏] [设置]重组（VB-115609）
- [书签]没有为建议的书签获取正确的favicon（VB-114882）
- [日历]易于删除日历通知（VB-114906）
- [日历]事件图标缺少标题和日计数器之间的边距（VB-115146）
- [日历]从提醒通知转到日历（VB-1110520）
- [日历]尽管没有更改任何内容，但每次都会创建新事件（VB-115566）
- [崩溃]在隐身窗口中打开链接（VB-115574）
- [崩溃]发送标签页（VB-113521）
- [货币小部件]货币小部件转换日元和人民币错误（VB-115291）
- [仪表板]天气小部件未完全更新更改位置（VB-115527）
- [开发工具] [MacOS] [键盘]'选择所有'键盘快捷键（⌘A）在开发工具中不起作用（VB-98504）
- [订阅]将空垃圾添加到上下文菜单（VB-115590）
- [订阅]垃圾文件夹不应可删除，重新命名或支持子文件夹创建（VB-115588）
- [Linux] [媒体]由于WidevineCDM symlink而没有提示重新启动（VB-115304）
- [macOS]命令单击背景窗口中的链接在前景窗口中打开（VB-115520）
- [邮件]当邮件标签页处于活动状态时，无法选择文件夹（VB-115234）
- [邮件]不启动（VB-115475）
- [邮件]启动可能需要很长时间（VB-115589）
- [面板]修复了Windows面板中的一些视觉效果（VB-113499）
- [面板]在隐身窗口中使用时不要保存网络面板状态（VB-115513）
- [面板]打开一个新窗口，触发打开侧面面板（VB-114687）
- [分享Vivaldi] [UI]日语UI中的对话框具有滚动条（VB-115208）
- [启动]进一步调整了飞溅屏幕（VB-115062）
- [UI]列表所需的性能改进（VB-115576）
- [VPN] [扩展]删除 Proton VPN 扩展应删除工具栏按钮
- [VPN] [隐身窗口]尽管没有预先启用隐身窗口，Proton似乎仍在工作（VB-115619）
- [VPN] [设置]添加了一种从隐私部分启用/禁用 Proton 的方法（VB-114983）
- [工作区]垂直标签栏中的未对准（VB-115363）
（机翻，人肉校订）
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