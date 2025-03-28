@Shpankov

Какие печальные совпадения... Восстановить данные на сервере уже не вариант, выходит?

Как мне быть сейчас? Достал профиль из ноута, но браузер в нём не открывается - просто зависает, и со временем падает.

А там "хранил" около тысячи вкладок, раскиданных по нескольким пространтствам. Собирал всё нужное и отложенное на потом с помощью полезных пространств.

Наверное, браузер пытается открыть все эти вкладки, и они не выгруженные оказываются.

Какой вариант сейчас восстановить пространства и вкладки в них выгруженными? Там была сессия сохранённая незадолго до падения, но в вкладки из неё, тоже начнут открываться невыгруженными?