Сколько времени хранятся данный синхронизации для каждого устройства?
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Месяца 3 не включал сломанный ноут, и теперь пропала возможность синхронизировать с сервера вкладки, например.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@vistar said in Сколько времени хранятся данный синхронизации для каждого устройства?:
Месяца 3 не включал сломанный ноут, и теперь пропала возможность синхронизировать с сервера вкладки, например.
Данные хранятся бессрочно. Но в декабре на серверах синхронизации произошла серьёзная авария, все данные были удалены. Сейчас синхронизацию нужно запускать снова.
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@Shpankov
Какие печальные совпадения... Восстановить данные на сервере уже не вариант, выходит?
Как мне быть сейчас? Достал профиль из ноута, но браузер в нём не открывается - просто зависает, и со временем падает.
А там "хранил" около тысячи вкладок, раскиданных по нескольким пространтствам. Собирал всё нужное и отложенное на потом с помощью полезных пространств.
Наверное, браузер пытается открыть все эти вкладки, и они не выгруженные оказываются.
Какой вариант сейчас восстановить пространства и вкладки в них выгруженными? Там была сессия сохранённая незадолго до падения, но в вкладки из неё, тоже начнут открываться невыгруженными?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@vistar said in Сколько времени хранятся данный синхронизации для каждого устройства?:
@Shpankov
Какие печальные совпадения... Восстановить данные на сервере уже не вариант, выходит?
Как мне быть сейчас? Достал профиль из ноута, но браузер в нём не открывается - просто зависает, и со временем падает.
А там "хранил" около тысячи вкладок, раскиданных по нескольким пространтствам. Собирал всё нужное и отложенное на потом с помощью полезных пространств.
Наверное, браузер пытается открыть все эти вкладки, и они не выгруженные оказываются.
Какой вариант сейчас восстановить пространства и вкладки в них выгруженными? Там была сессия сохранённая незадолго до падения, но в вкладки из неё, тоже начнут открываться невыгруженными?
Я бы лично сделал так.
- Установил последнюю версию браузера
- Запустил его - чтобы создался чистый профиль
- Аккуратно переносил бы вручную все важные файлы из старого профиля в новый (при закрытом браузере, естественно)
И так постепенно восстановил бы данные. К сожалению, так скорее всего не получится сделать с паролями - если у вас Windows. Но тоже можно попробовать.
Также можно попробовать забэкапить старый профиль и попробовать запустить браузер с ним, удалив, например, файл сессии открытых вкладок. Тогда есть шанс сохранить пароли или как минимум экспортировать их. Но, опять же, в Windows могут быть проблемы.