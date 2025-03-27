Як зробити щоб розмір усіх вкладок був 120%
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worldwideaddress
Доброго дня.
Питання таке - як зробити щоб розмір усіх вкладок був до прикладу 120%.
Е налаштування інтерфейсу, це я зробив, як зробити це з вкладками, щоб автоматом кожна відкривалось в 120% ?
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@worldwideaddress Спробуйте Налаштування / Сторінки / Масштаб за замовчуванням.
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worldwideaddress
Не можу знайти ці налаштування.
Підкажіть де саме ?
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@worldwideaddress said in Як зробити щоб розмір усіх вкладок був 120%:
Підкажіть де саме ?
Ось тут. Іноді в налаштуваннях легко загубитись, їх так багато
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worldwideaddress
Дякую !
Знайшов.