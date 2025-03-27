原文：地址栏上的读取器查看按钮 - Vivaldi Android浏览器快照3646.3

作者：Jane

2025年3月27日

新增：

添加阅读器视图按钮作为工具栏快捷方式选项——从此版本开始，当您在可访问性设置中启用读取器视图时，可以在“设置”>“外观＆主题>工具栏快捷键”的地址栏上添加阅读器视图切换按钮作为工具栏快捷方式。

更新日志：

[新增]添加阅读器视图按钮作为工具栏快捷方式选项（VAB-10555）

[笔记]在某些情况下，删除双重关闭，在某些情况下编辑结束（VAB-10931）

[开始页]列表视图显示没有标题的小图标（VAB-10941）

[字符串]标签组应重命名为标签栈（VAB-11004）

[同步​​]未登录同步时保存在Vivaldi中的密码是不同步的（VAB-10880）

[平板电脑]添加“新标签”作为工具栏快捷方式选项（VAB-111026）

[UI]关闭了最后一个隐身标签页后，常规视图的标签栏保持在隐身视图的颜色中。 （VAB-10496）

[回归]当滚动浏览标签列表时，标签页将关闭（VAB-10967）

[回归] Websocket似乎根本没有连接，Facebook没有加载（VAB-10962）

[崩溃]删除书签时谷歌应用商店崩溃（VAB-10918）

（机翻，人肉校订）