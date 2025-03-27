Кнопка VPN справа вверху
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Доброго времени. Как убрать кнопку VPN (версия браузера 7.3.3635.2 (Stable channel) (64 бита) )? В расширениях если удалить плагин, закрыть и открыть браузер, нажать кнопку ВПН, - оно снова загружается. У нас не работают сервисы впн. Подключиться к proton.me нет возможности.
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@alaymberg said in Кнопка VPN справа вверху:
Доброго времени. Как убрать кнопку VPN (версия браузера 7.3.3635.2 (Stable channel) (64 бита) )? В расширениях если удалить плагин, закрыть и открыть браузер, нажать кнопку ВПН, - оно снова загружается. У нас не работают сервисы впн. Подключиться к proton.me нет возможности.
Правой кнопкой мыши - Убрать с панели.
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poplavokspb
@Shpankov забавно, чтобы авторизоваться в впн, надо включить (другой) впн, и потом только авторизоваться. затем, отключив старый впн, вшитый протон так и не заработает. хорошая шутка, до 1 апреля неделю не дотерпели.
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@poplavokspb said in Кнопка VPN справа вверху:
забавно, чтобы авторизоваться в впн, надо включить (другой) впн, и потом только авторизоваться. затем, отключив старый впн, вшитый протон так и не заработает.
Хм, вроде у других работает после отключения другого ВПН.
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poplavokspb
@Shpankov
СПб, провайдер Ростелеком
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@poplavokspb Хм, возможно, зависит от провайдера тоже.
Ну, а если не отключать другой впн? Типа, двойной впн - двойная защита... Трафик через сторонний впн может быть ненадёжным, а у протона куча защитных систем, включая шифрование.
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poplavokspb
@Shpankov а зачем? не так и часто мне нужно запускать то, что без впн не открывается. полезную вроде как ф-цию вшили в браузер, но она не работает, увы
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@poplavokspb said in Кнопка VPN справа вверху:
@Shpankov а зачем? не так и часто мне нужно запускать то, что без впн не открывается. полезную вроде как ф-цию вшили в браузер, но она не работает, увы
К сожалению, мы не в силах менять законы в разных странах.
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через другой "квн" зашло и подключилось со второго раза, ip меняется и всё работает, но какая-то сеть не доступна
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@Shpankov ЗАКРОЙТЕ ТЕМЫ С ОБСУЖДЕНИЕМ "квн" для доступа российским ip. Как это сделало 4pda.
Создайте единую тему для обсуждения "квн". Не хватало чтобы на наш любимый браузер наехал роскомпозор
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@poplavokspb said in Кнопка VPN справа вверху:
забавно, чтобы авторизоваться в впн, надо включить (другой) впн, и потом только авторизоваться. затем, отключив старый впн, вшитый протон так и не заработает. хорошая шутка, до 1 апреля неделю не дотерпели.
такая же история
одно разочарование от вивальдевского впна, а я то обрадовался...
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рано радовался - при запуске вот это (( и не подключается
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@skapunker said in Кнопка VPN справа вверху:
одно разочарование от вивальдевского впна
потому что надо было выбирать другой протокол для "квн", а не тот что легко блочится провайдерами.
Да уж, шутка у разработчиков удалась или перекурили чего-то....
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Лично для меня бесполезная вещь так как поднят свой личный VPN на амнезии и сразу на Outline через казахов... Куда проще и дешевле... Чем покупать бесполезный протон.
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@ZeoNish said in Кнопка VPN справа вверху:
Чем покупать бесполезный протон.
Ничего покупать не нужно. Встроенный в Vivaldi бесплатен.
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@skapunker said in Кнопка VPN справа вверху:
одно разочарование от вивальдевского впна, а я то обрадовался..
@intersk said in Кнопка VPN справа вверху:
потому что надо было выбирать другой протокол для "квн", а не тот что легко блочится провайдерами.
Да уж, шутка у разработчиков удалась или перекурили чего-то....
К сожалению, мы не можем менять законы различных стран.
VPN запрашивался не только российскими пользователями - это был популярный запрос от многих пользователей. Поэтому мы и реализовали эту функцию. И она работает у более 90% пользователей без нареканий. Будем надеяться, что законы поменяются и Proton перестанут блокировать.
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sedative29rus
@Shpankov у меня оно подключилось и вроде работает, но теперь не открывается окошко никак
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sedative29rus
@sedative29rus said in Кнопка VPN справа вверху:
теперь не открывается окошко никак
Ещё обрывается связь и чтобы переподключиться, надо перезапускать браузер.
И зачем-то периодически подключается к США.
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@sedative29rus said in Кнопка VPN справа вверху:
И зачем-то периодически подключается к США.
данные сливает ЦРУшникам
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@sedative29rus да не будет оно работать, только если ваш провайдер решил игнорировать требования ркн
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Ну получат разработчики копеечку с этого бесполезно КВНа, и хорошо. Отключить не проблема.