через другой "квн" зашло и подключилось со второго раза, ip меняется и всё работает, но какая-то сеть не доступна

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@Shpankov ЗАКРОЙТЕ ТЕМЫ С ОБСУЖДЕНИЕМ "квн" для доступа российским ip. Как это сделало 4pda.

Создайте единую тему для обсуждения "квн". Не хватало чтобы на наш любимый браузер наехал роскомпозор