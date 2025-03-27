Очень жаль это слышать. ProtonVPN не самый удачный выбор для сотрудничества. Под громкими заголовками о "Защите конфиденциальности", Proton всё также как и компании-гиганты проводит слежку за своими пользователями и предоставляет данные правительству по запросу Швейцарского суда. (https://digdeeper.neocities.org/articles/email.xhtml#protonmail)

К тому же ProtonVPN ограничен на территории РФ и РБ.

upd. у меня он даже не установился