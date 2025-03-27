Приватность без компромиссов: Proton VPN теперь встроен в Vivaldi
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Proton VPN теперь интегрирован c браузером Vivaldi для настольных компьютеров, чтобы предложить пользователям улучшенную защиту приватности и все необходимые им функции VPN без необходимости дополнительных загрузок или обновлений. Содружество Proton VPN и Vivaldi обеспечивает превосходный опыт работы в сети, объединяя лучший в своем классе VPN Proton с мощностью Vivaldi, уникальной настраиваемостью и бескомпромиссной позицией в отношении защиты пользователя.
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У меня просто нет слов...
Это просто...
Это просто...
БРАВО !!!
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@RX21 Так-то да, но есть проблемка - Proton VPN блокируется в России. По крайней мере - бесплатная версия...
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@Shpankov, Меня эта проблема не затрагивает
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oreocookie
Очень жаль. Теперь при каждом запуске у меня всплывает раздражающее уведомление, что не удалось подключиться. Даже если убрать иконку с панели. И иконка не убирается по сути, а просто меняет вид. Как можно убрать попытки подключиться? И иконку, если можно? Ну, для тех, у кого с этим туго очень. А так, спасибо. Нет, серьёзно. Просто у меня с этим большие проблемы, и не хотелось бы, чтобы запускалось то, что лично у меня просто не может. Интересно, будут ли настройки VPN`а прямо в браузере в будущем?
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@Shpankov, Ничто не вечно под луной
Всё течёт, всё меняется, настанут лучшие времена, и на каждый болт с левой резьбой, найдётся такая же гайка!
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@oreocookie Можете прислать скриншот уведомления?
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@oreocookie: Он в расширениях отключается
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oreocookie
@Shpankov Что-то типа такого, полностью не раскрывается когда скриншот делать. Но я уже ткнула на уведомление, и вроде перестали появляться. Но я всё ещё волнуюсь что будет пытаться подключиться.
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@oreocookie OK, понятно. Да, можете просто отключить это расширение.
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oreocookie
Спасибо. Удалять, наверное, не стоит, чтобы конфликтов не было? Просто отключить. Оставлю для лучших времён.
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Semenov-Sherin
Сорян, но это очень плохая новость. Во-первых, потому, что Proton VPN в РФ давно заблокирован, а во-вторых, потому, что сейчас на браузер обратят внимание сами знаете кто. Опере ж скрытие VPN от русских пользователей не особо помогло. А вообще мне бы хотелось, чтобы в браузер добавили Tor с мостами. Вот это штука надёжная.
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Если подключился к Proton используя аккаунт Vivaldi, то можно как-то теперь зайти в аккаунт Proton непосредственно? Какой логин использовать?
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@Chmmr said in Приватность без компромиссов: Proton VPN теперь встроен в Vivaldi:
Если подключился к Proton используя аккаунт Vivaldi, то можно как-то теперь зайти в аккаунт Proton непосредственно? Какой логин использовать?
Хмм... Хороший вопрос. У меня не получилось войти, используя логин/пароль от учётной записи Vivaldi.
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@Shpankov, Я требую продолжения банкета!
Теперь он просто обязан появиться на мобильной версии!
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FoxWMulder
@Semenov-Sherin сначала я даже подумал, что жто первоапрельская шутка, будь это первое апреля неладно, потому что на форуме не раз говорилось что они не будут встраивать VPN в браузер (ещë не обновлялся, но как понял из комментов, вообщемто и не встраивали, а предустановили расширение) но потом понял, что разработчики Вивальди просто ищут способы заработать. Наверняка от этого партнëрства им упадëт в копилку. А что рф? болт положили и правильно сделали. что они сделают? выпустят ещë один закон? который будет запрещать Вивальди?
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Очень жаль это слышать. ProtonVPN не самый удачный выбор для сотрудничества. Под громкими заголовками о "Защите конфиденциальности", Proton всё также как и компании-гиганты проводит слежку за своими пользователями и предоставляет данные правительству по запросу Швейцарского суда. (https://digdeeper.neocities.org/articles/email.xhtml#protonmail)
К тому же ProtonVPN ограничен на территории РФ и РБ.
upd. у меня он даже не установился
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@wui said in Приватность без компромиссов: Proton VPN теперь встроен в Vivaldi:
Proton всё также как и компании-гиганты проводит слежку за своими пользователями и предоставляет данные правительству по запросу Швейцарского суда.
Вы дали ссылку на информацию по Proton Mail, а не по VPN. Любой почтовый сервис обязан предоставлять данные о пользователях по запросу суда - иначе сервис будет нарушать закон страны. Со всеми почтовыми сервисами такая же ситуация.
Собственно VPN ничего не может сливать - это просто другая маршрутизация запросов пользователей.
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По блокировке.
Попробуйте авторизоваться на Proton VPN используя какой-нибудь работающий VPN, а затем отключить вспомогательный и пользоваться Proton VPN. Вроде, должно работать.
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@Shpankov Сейчас попробую и дам обратную связь.