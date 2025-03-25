Отменить размещение
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RussianLord1964
Здравствуйте! В настройках клавиатурных сочетаний и жестов не обнаруживаю пункта «Отменить размещение вкладок». Куда смотреть?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@RussianLord1964 said in Отменить размещение:
Здравствуйте! В настройках клавиатурных сочетаний и жестов не обнаруживаю пункта «Отменить размещение вкладок». Куда смотреть?
Там ошибка перевода. Сейчас это называется "Разгруппировать все вкладки". Перевод поправим.
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RussianLord1964
@Shpankov Спасибо.