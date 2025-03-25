@RussianLord1964 said in Отменить размещение:

Здравствуйте! В настройках клавиатурных сочетаний и жестов не обнаруживаю пункта «Отменить размещение вкладок». Куда смотреть?

Там ошибка перевода. Сейчас это называется "Разгруппировать все вкладки". Перевод поправим.