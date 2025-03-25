@ZeoNish said in Строка адреса:

@Shpankov Возможно кто то напишет. Правильные мысли рождаются не в обращениях и баг репортах. Они рождаются в обсуждениях на форуме. От куда разработчики могут их забирать. Как мне кажется для этого форум и существует.

Не совсем так. Форум предназначен для обсуждения различных вопросов - настроек, работы функций, проблем. И уже по итогам обсуждений пользователи или отправляют баг-репорты, если проблема воспроизводится у других, или ищут проблему у себя, если баг не воспроизводится.

А разработчики проблемы по форумам не собирают, за редким исключением. Все исправления делаются на основании баг-репортов.