Строка адреса
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Можно сделать что бы ваш новый улучшенный поиск в адресной строке. Первым делом выводил основной домен, а уж потом ссылки которые были посещены мною... А то как бы ссылки которые посещал в адреске показываются, а вот основной домен сайта нет... Хотелось бы что бы основной сайт был всегда первым, а то уже достало по старым ссылкам скакать ...
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@ZeoNish Пока не видел, что такую опцию планируют добавить. Я после ввода домена просто пробел добавляю - тогда открывается главная страница.
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@Shpankov ну так надо домен писать полностью. В этом и проблема. Он вроде понимает уже какой именно сайт. Но упорно не выводит именно основной домен. Иногда выводит, а иногда нет. Не ясно от чего это зависит. Было бы не плохо если бы он сам вырывал часть URI из URL именно домен и выводил его первым, а после уже все ссылки другие.
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@ZeoNish Тут надо хороший запрос на добавление опции.
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@Shpankov Возможно кто то напишет. Правильные мысли рождаются не в обращениях и баг репортах. Они рождаются в обсуждениях на форуме. От куда разработчики могут их забирать. Как мне кажется для этого форум и существует.
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@ZeoNish said in Строка адреса:
@Shpankov Возможно кто то напишет. Правильные мысли рождаются не в обращениях и баг репортах. Они рождаются в обсуждениях на форуме. От куда разработчики могут их забирать. Как мне кажется для этого форум и существует.
Не совсем так. Форум предназначен для обсуждения различных вопросов - настроек, работы функций, проблем. И уже по итогам обсуждений пользователи или отправляют баг-репорты, если проблема воспроизводится у других, или ищут проблему у себя, если баг не воспроизводится.
А разработчики проблемы по форумам не собирают, за редким исключением. Все исправления делаются на основании баг-репортов.