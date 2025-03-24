Добавление закладки: пустые имя и адрес
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Здравствуйте.
После манипуляций с закладками (был произведёт импорт из файла и затем небольшая реорганизация) случилось такое:
То есть при добавлении новой закладки пусты поля Имя, Адрес.
Где может быть причина?
Спасибо.
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@runur said in Добавление закладки: пустые имя и адрес:
Здравствуйте.
После манипуляций с закладками (был произведёт импорт из файла и затем небольшая реорганизация) случилось такое:
То есть при добавлении новой закладки пусты поля Имя, Адрес.
Где может быть причина?
Спасибо.
Сложно сказать. Надо для начала проверить на чистом профиле без расширений. Также неплохо бы вспомнить, какие действия делали с закладками, что могло привести к такому поведению.
Как я понял, это при создании новой закладки такое происходит?
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@Shpankov Спасибо за ответ. Проблема возникла поле импорта закладок из html файла (добавление закладок к уже существующим), потом я несколько раз воспроизвёл её [проблему]. В итоге забил — слишком долго искать конфликт. Удалил все закладки и снова сделал импорт, потратил некоторое время на создание алиасов, но теперь всё как надо и даже лучше. Кризис в очередной раз дал новые возможности.
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@runur Хорошо, что теперь всё хорошо