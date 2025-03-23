Добавление Теги/Метки в закладках
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Здравствуйте. Я давно пользуюсь Vivaldi и у меня Очень много закладок. Можно ли переработать внешний вид заклад. Добавив туда метки или теги. Сделать её более удобной. Вот пример который я смог найти:
У меня:
В FireFox:
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Dimenthor А поля "Короткое имя" и "Описание" не подходят?
Просто тэгов пока нет в планах. Может, уже имеющиеся функции подойдут.
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FoxWMulder
This post is deleted!
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@Shpankov Поля "Короткое имя" и "Описание" тоже очень полезны. Но теги/метки могли бы удобно выделять нужные закладки по отдельным тегам. Как в телеграм типа #фото #редактор
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Dimenthor Сможете отправить такой баг-репорт с картинками? А я попробую показать разработчикам - может, сдвинется с места работа над тэгами.
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@Shpankov Конечно. Я отправил баг репорт.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Dimenthor Спасибо!
Нашёл подобный запрос - добавил к нему ваш.