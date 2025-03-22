Серая вкладка когда разворачиваешь браузер
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Когда разворачиваешь браузер из панели задач , вкладка полностью серая , нужно свернуть и развернуть обратно браузер либо переключится на соседнюю вкладку чтобы страница снова была видна .
Vivaldi 7.2.3621.67 (Stable channel) (64 бита)
Версия b460b840782fe55c330a57fd75936f512e0a3422
ОС Windows 10 Version 22H2 (Build 19045.5608)
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xogorxogorich
Уже поднимался вопрос. Вроде баг, в процессе исправления
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@Chirur Поддерживаю!
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Такая же проблема после обновления на 7.2. VB-115605
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Проблема появилась пару обновлений назад (вместе с Made with love in Europe), вчера ставил обновление, но ничего не изменилось.
Наблюдаю это и на пк (win 11), и на ноутбуке (win 10).
Сейчас стоит 7.3.3635.2 (Stable channel) (64 бита)
Кнопку VPN добавили, которая не всем то и нужна, а фикс такого бага раздражающего не сделали. Как так то?