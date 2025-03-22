Проблема появилась пару обновлений назад (вместе с Made with love in Europe), вчера ставил обновление, но ничего не изменилось.

Наблюдаю это и на пк (win 11), и на ноутбуке (win 10).

Сейчас стоит 7.3.3635.2 (Stable channel) (64 бита)

Кнопку VPN добавили, которая не всем то и нужна, а фикс такого бага раздражающего не сделали. Как так то?