Проблема с HID...
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Добрый день! Приобрела клаву, клавиатура взаимодействует с настройками через веб версию ПО на этом сайте https://conf.red-square.org ...Кликаю кнопку Подключить и все прекрасно, клавиатура подключается и казалось бы должны открыться настройки, но далее просто ничего не происходит. На Опере проверила - все ок - подключила - открылись настройки - профит. Может что-то я делаю не так, может я где-то чет накрутила, запретила доступ и так далее. Есть идеи?
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@AnnetkoO said in Проблема с HID...:
клавиатура взаимодействует с настройками через веб версию ПО на этом сайте https://conf.red-square.org
Что такое "с настройками через веб версию ПО" ?
Я даже на https://conf.red-square.org зайти не могу...
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sedative29rus
@Capushon said in Проблема с HID...:
@AnnetkoO said in Проблема с HID...:
клавиатура взаимодействует с настройками через веб версию ПО на этом сайте https://conf.red-square.org
Что такое "с настройками через веб версию ПО" ?
Я даже на https://conf.red-square.org зайти не могу...
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Понятнее не стало, что это и зачем?
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sedative29rus
@Capushon настраивать клавиатуру, что тут может бть непонятного.
Видимо, там что-то наподобие такого
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sedative29rus
@AnnetkoO сложно что-то сказать про то, на что не посмотреть своими глазами. Но скорее всего надо копать в сторону хромонастроек chrome://settings/content/hidDevices
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@sedative29rus said in Проблема с HID...:
настраивать клавиатуру, что тут может бть непонятного
Свою клавиатуру настраивать в онлайн?)))
Видимо я сильно отстал от "моды", у меня всё локально...
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@sedative29rus В том то и дело что все разрешения даны...Но дальше подключения не идет...
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@Capushon Все верно, настройки клавиатуры в браузере...Это не моя прихоть, я как бы сама динозавр и привыкла к классике - скачала экзешник и поставила. Так решил производитель. Меня это не напрягает, просто возник вопрос именно к Вивальди...Через Оперу норм все робит...
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@AnnetkoO said in Проблема с HID...:
Так решил производитель
Какая модель клавиатуры?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@AnnetkoO said in Проблема с HID...:
@sedative29rus В том то и дело что все разрешения даны...Но дальше подключения не идет...
А у вас всплывающие окна разрешены?
И если используете блокировщик - попробуйте его отключить для этого онлайнового сервиса.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Capushon said in Проблема с HID...:
Я даже на https://conf.red-square.org зайти не могу...
Через российский VPN заходит.
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FoxWMulder
@AnnetkoO said in Проблема с HID...:
клавиатура взаимодействует с настройками через веб версию ПО на этом сайте
тут кусок пирога до рта я не донёс
@AnnetkoO said in Проблема с HID...:
настройки клавиатуры в браузере...
дочитал до конца. не стоит поощрять таких производителей рублём.
вы на свой счёт не выоспринимайте. просто я не знал что теперь и ТАКОЕ есть.
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FoxWMulder
тут как выше сказали тоже разрешено?
хочется дать непрошенный совет, думаю вы сами догадаетесь какой.
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@Shpankov И окна разрешены, да, конечно и блокировщик я сразу отключила...Он у меня один - ublock . Результат такой же, очень интересно...
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@AnnetkoO said in Проблема с HID...:
Он у меня один - ublock
А встроенный? Кнопка в виде щита в начале адресной строки?
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@kurai Отключена от слежки и рекламы конечно. Нашла тему , где у человека то же самое, только у него Мак https://forum.vivaldi.net/topic/106153/impossible-to-use-hid-devices . Забыла написать ,то браузер у меня Stable.