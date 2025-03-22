Добрый день! Приобрела клаву, клавиатура взаимодействует с настройками через веб версию ПО на этом сайте https://conf.red-square.org ...Кликаю кнопку Подключить и все прекрасно, клавиатура подключается и казалось бы должны открыться настройки, но далее просто ничего не происходит. На Опере проверила - все ок - подключила - открылись настройки - профит. Может что-то я делаю не так, может я где-то чет накрутила, запретила доступ и так далее. Есть идеи?