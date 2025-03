Danke , daß Sie sich bemühen mir zu helfen .

Backup Codes habe ich keine .

Ich habe die Zwei-Faktor Authentifizierung NICHT in den Einstellungen des Mail-Kontos eingerichtet.

Das eine zusätzliche Sicherung empfehlenswert ist, war mir damals nicht bekannt.

Vom Vivaldi Team habe ich diese Nachricht bekommen:

" Thanks for reaching out to us, and sorry for the trouble.

We strongly recommend setting up at least two Two-Factor Authentication methods. That way, if you can't use one verification method, you'll still be able to access the account using a backup method. Whether you set up an app and a key, multiple keys, an app and recovery codes (or any other configuration) is up to you to decide.

If you've enabled Two-Factor Authentication for your account and you're unable to use any of the setup methods, you've unfortunately permanently lost the account, and we are unable to help you recover access."

Kind regards,

Team Vivaldi

So weit die deprimierende Situation

Freundliche Grüße

Hans Raimund