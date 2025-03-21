Добрый день!

Несколько релизов (обновлений) назад была сломана изначально корректная логика при перемещение вкладки в другое пространство. Каждое новое обновление жду, что ее поправят. Сценарий такой.

Находясь в пространстве "Workspace_1" из контекстного меню вкладки выбираем: "Переместить вкладку" / "Пространство" / "Workspace_2".

Как было раньше:

Текущее пространство не меняется -- "Workspace_1".

Выбранная вкладка исчезла из "Workspace_1".

Активной вкладкой становится предыдущая (так же, как если бы вкладку просто закрыли).

Кроме этого, в "Workspace_1" ничего не изменилось.

При переключении в "Workspace_2" мы видим, что перемещенная вкладка появилась там в конце списка вкладок.

Других изменений в "Workspace_2" нет.

Как стало теперь:

Текущее пространство переключилось на "Workspace_2".

В "Workspace_2" активируется случайная вкладка, а не перемещенная и не та, которая была активная раньше для этого пространства.

вкладка, а не перемещенная и не та, которая была активная раньше для этого пространства. Во всех других пространствах активными становятся тоже случайные вкладки. В некоторых группах также вкладки активируются случайным образом (в смысле становятся текущими для данной группы).

Баг безусловно мелкий, но все-таки несколько раздражающий. Нельзя ли вернуть старое поведение при перемещении вкладок? Или, например, сделать так: