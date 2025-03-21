Странный баг при перемещении вкладки в другое пространство.
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Добрый день!
Несколько релизов (обновлений) назад была сломана изначально корректная логика при перемещение вкладки в другое пространство. Каждое новое обновление жду, что ее поправят. Сценарий такой.
Находясь в пространстве "Workspace_1" из контекстного меню вкладки выбираем: "Переместить вкладку" / "Пространство" / "Workspace_2".
Как было раньше:
- Текущее пространство не меняется -- "Workspace_1".
- Выбранная вкладка исчезла из "Workspace_1".
- Активной вкладкой становится предыдущая (так же, как если бы вкладку просто закрыли).
- Кроме этого, в "Workspace_1" ничего не изменилось.
- При переключении в "Workspace_2" мы видим, что перемещенная вкладка появилась там в конце списка вкладок.
- Других изменений в "Workspace_2" нет.
Как стало теперь:
- Текущее пространство переключилось на "Workspace_2".
- В "Workspace_2" активируется случайная вкладка, а не перемещенная и не та, которая была активная раньше для этого пространства.
- Во всех других пространствах активными становятся тоже случайные вкладки. В некоторых группах также вкладки активируются случайным образом (в смысле становятся текущими для данной группы).
Баг безусловно мелкий, но все-таки несколько раздражающий. Нельзя ли вернуть старое поведение при перемещении вкладок? Или, например, сделать так:
- В "Workspace_2" активной становится перемещенная вкладка.
- В "Workspace_1" активной становится предыдущая вкладка.
- Других изменений во всех пространствах нет.