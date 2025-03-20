@Nektoid

если хочется, создайте на английском тему с предложением такого улучшения.

Но честно скажу, мне эта кнопка вообще всегда мешала, и я был рад, когда появилась возможность её убрать. Мне за глаза хватает пункта в боковом меню и "синего плюса" в Закладках.

Как по мне, так ещё бы вот это убрать

— и будет чисто и удобно.