Кнопка "Добавить" перекрывает последнюю закладку в списке
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И прокрутить список так, чтобы кнопка оказалась ниже заклалки, нельзя. По-моему, это и неудобно, и неопрятно.
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@Nektoid
бедная кнопка "добавить"
Её можно просто отключить для такого вида Экспресс-панели (типа "список"). А добавлять и перемещать, используя боковое меню и Закладки.
Три точки >> Настроить Экспресс-панель >> Показывать кнопку добавления
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@far4 так-то да, но получается, что функция (действительно удобная) как бы и есть, но не доведена до ума. Имхо было бы, например, решением сделать эту кнопку (вместе с кнопкой "настройки", если она включена) скрывающейся при промотке списка вниз и появляющейся при промотке вверх. Так же, как работает панель адреса, когда она внизу.
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@Nektoid
если хочется, создайте на английском тему с предложением такого улучшения.
Но честно скажу, мне эта кнопка вообще всегда мешала, и я был рад, когда появилась возможность её убрать. Мне за глаза хватает пункта в боковом меню и "синего плюса" в Закладках.
Как по мне, так ещё бы вот это убрать
— и будет чисто и удобно.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Нет, это явный баг. Нужно отправить баг-репорт.
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@Shpankov said in Кнопка "Добавить" перекрывает последнюю закладку в списке:
Нет, это явный баг. Нужно отправить баг-репорт.
(VAB-10850) Buttons Customize and Add overlap Speed Dial tiles
22/02/2025
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@kurai said in Кнопка "Добавить" перекрывает последнюю закладку в списке:
(VAB-10850) Buttons Customize and Add overlap Speed Dial tiles
Спасибо! Подтвердил.