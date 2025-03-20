Блокировщик рекламы
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Сейчас нет возможности проверить на маке, воспроизводится на винде
Когда включен внутренний блокировщик от вивальди такое окно
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Когда отключаб все нормально
При этом uBlock Origin 1.63.0 включен и работает в штатном режиме
https://habr.com/ru/news/892806/
Это вы специально делаете?
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@lesharb said in Блокировщик рекламы:
Когда включен внутренний блокировщик от вивальди такое окно
Это как-то выборочно работает, я не пойму закономерности. На домашнем ноуте реклама на ютубе блокируется без последствий. На рабочем ПК — такая же проблема, как у вас. Настройки и списки везде одинаковые.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Cookies?
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@Shpankov что cookies?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@lesharb said in Блокировщик рекламы:
что cookies?
Это не вам, а @kurai был вопрос - почему разный результат на двух одинаковых конфигурациях.
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@Shpankov said in Блокировщик рекламы:
Cookies?
Надо попробовать почистить и там и тут.
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НО !!!!
Если входить в приватном режиме
То все работает!
Или в приватном блокировка от вивальди не действует?