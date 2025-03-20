@lesharb said in Блокировщик рекламы:

Когда включен внутренний блокировщик от вивальди такое окно

Это как-то выборочно работает, я не пойму закономерности. На домашнем ноуте реклама на ютубе блокируется без последствий. На рабочем ПК — такая же проблема, как у вас. Настройки и списки везде одинаковые.