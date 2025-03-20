У всех не работает клавиша T(или Е на русской)?
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У всех не работает клавиша T(или Е на русской) если вводить на сайтах? В любых полях ввода.
Именно на EN раскладке.
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Так новая инфа. Если сделать так
Добавить сюда F5 то перестает на клаве работать "T" на EN раскладке
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@ZeoNish и только в нижнем регистре.
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@kurai ну да регистр не чекнул... Очень удивился >_<
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@ZeoNish said in У всех не работает клавиша T(или Е на русской)?:
@kurai ну да регистр не чекнул... Очень удивился >_<
Сделал багрепорт VB-115309
Я думал, браузер уже не сможет меня удивить
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@kurai Вот видишь. Есть люди такие как мы которые готовы что то делать для будущего хорошего проекта. Но баг непонятный от слова совсем... Удивительно что его еще ни кто не нашел... EN сообщество то точно должно было увидеть что у них символ который не могу написать не пишется
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FoxWMulder
а разработчики могут рассказать КАК у них это получилось? очень интересно. не шучу.
можно использовать как идею для "заметок разработчиков". пусть на техническом языке расскажут в чём суть этого бага. коды клавиш разные.. кааак..какккк.. как??
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@FoxWMulder Если не забуду - спрошу и потом напишу где-нибудь. В дневнике на Мастодоне, к примеру.
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@ZeoNish @Shpankov Похоже, проблема шире и глубже, чем могло показаться сначала
https://forum.vivaldi.net/topic/106866/can-t-type-s-and-q-on-any-website
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@kurai Вот тебе и новая функция