桌面快照版3639.3
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Aaron Translator
原文：列表视图修复 - Vivaldi浏览器快照3639.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年3月20日
更新日志：
- [地址栏]输入边框可见外部下拉列表（VB-114696）
- [地址栏]不匹配两个单词书签（VB-114755）
- [地址栏]应在书签的描述字段中搜索（VB-114703）
- [地址栏] [设置]实现“在打字历史记录中显示搜索查询”（VB-114778）
- [广告拦截器]解释任何将普通主机阻塞的规则解释为在册主机阻塞规则：相当于uBlock的严格阻止模式（VB-114709）
- [书签]条形溢出图标可以部分覆盖（VB-68104）
- [书签]书签栏上的“»”不起作用（VB-115044）
- [书签] [面板]详细信息窗格在选择任何可见字段时都会扩展到全尺寸（VB-90988）
- [Chromium]更新至134.0.6998.117
- [崩溃]看似随机的崩溃（VB-111080）
- [开发工具] [MACOS] CTRL+SHIFT+C的预期行为（VB-93529）
- [扩展]下载被抑制在扩展弹出中（VB-105791）
- [扩展] OpenPanelActionClick侧面面板行为实现（VB-113288）
- [macOS]⌘+我不能从“共享→电子邮件链接”中未分配（VB-107999）
- [邮件]“回复全部”不起作用（VB-114398）
- [邮件]单击邮件文件夹应选择邮件文件夹并移动焦点（VB-43201）
- [邮件]上下文菜单显示标记读取和标记未读（VB-94172）
- [邮件]列表中缺少消息（VB-114984）
- [邮件]发送邮件右键单击菜单提供“未读”，而无用（VB-114318）
- [邮件]在文件夹之间切换足够快显示错误的消息列表（VB-114982）
- [邮件]邮件降低邮件代理警告信息（VB-115193）
- [邮件]在未反映列表（VB-114991）的未反映的未读取中读取标记
- [面板]尽管仍然“静音”，但在刷新面板时会播放音频面板（VB-105655）
- [设置]键盘快捷键优先布局更新（VB-34531）
- [设置]搜索字段在选项卡开关后搜索焦点，并在选项卡（VB-11111）中进行设置（VB-11111）
- [设置] [下载]文件自动下载如果在新选项卡中打开，即使设置为另有说明（VB-114624）
- [Share Vivaldi]最近的共享对话框（VB-115090）
- [启动]在启动屏幕（VB-115062）中添加颜色的提示
- [标签]“新标签中的打开链接”应获得自己的过程（VB-114522）
- [标签]从辅助窗口拖动显示错误的突出显示（VB-115056）
- [标签]垃圾收集删除引用的缩略图（VB-114966）
- [主题]还原缺少按钮状态变量（VB-96517）
- [主题] [快速命令]增加主题的舍入将在快速命令对话框（VB-101319）上带来另一层
- [UI] UI Zoom跳跃增量的快捷方式和手势一次+/- 25％（VB-96259）
- [UI] [邮件] [RSS] [书签]项目列表加载问题（VB-114720）
（机翻，人肉校订）