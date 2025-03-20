С Vivaldi 7.2 для Android мы даём вам ещё больше способов тонкой настройки вашего браузера. Будь то освобождение экрана от отвлекающих факторов, организация заметок или настройка работы адресной строки, это обновление направлено на то, чтобы дать вам контроль.

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