Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль
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С Vivaldi 7.2 для Android мы даём вам ещё больше способов тонкой настройки вашего браузера. Будь то освобождение экрана от отвлекающих факторов, организация заметок или настройка работы адресной строки, это обновление направлено на то, чтобы дать вам контроль.
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Сортировку закладок починили! Спасибо!
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@Shpankov, хорошо бы перевод привести к одному знаменателю: панель статуса или панель состояния.
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Баг появился. Если при прокручивании вкладок (вкладки внизу) влево/вправо палец изначально попадает на крестик, вкладка закрывается.
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
@Shpankov, хорошо бы перевод привести к одному знаменателю: панель статуса или панель состояния.
Справедливо. Посмотрю. Можете ещё присылать в личку подобные случаи.
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
@Shpankov, хорошо бы перевод привести к одному знаменателю: панель статуса или панель состояния.
Хм, а я не нашёл строки "Отображение панели статуса" в системе перевода. Где это находится?
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@Shpankov said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
@Shpankov, хорошо бы перевод привести к одному знаменателю: панель статуса или панель состояния.
Хм, а я не нашёл строки "Отображение панели статуса" в системе перевода. Где это находится?
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Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ещё замечал следующее: при открытии закладки с Экспресс-панели изначально она открывается без иконки перезагрузки страницы (круговая стрелка справа в адресной строке). Если открыть новую вкладку и затем вернуться на ранее открытую - иконка появляется:
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@xogorxogorich said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ещё замечал следующее: при открытии закладки с Экспресс-панели изначально она открывается без иконки перезагрузки страницы (круговая стрелка справа в адресной строке). Если открыть новую вкладку и затем вернуться на ранее открытую - иконка появляется:
Кто нашёл - с того багрепорт!
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@xogorxogorich said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Если открыть новую вкладку и затем вернуться на ранее открытую - иконка появляется:
Можно оставаясь на вкладке ткнуть в адресную строку и нажать Ентер.
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@kurai said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Кто нашёл - с того багрепорт!
Не вопрос, но дайте хоть собраться с силами, собрать волю в кулак и каааааааак
треснуть им по клавиатуренапечатать багрепортик
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sedative29rus
@xogorxogorich мы по-прежнему с вами
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
@Shpankov said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
@Shpankov, хорошо бы перевод привести к одному знаменателю: панель статуса или панель состояния.
Хм, а я не нашёл строки "Отображение панели статуса" в системе перевода. Где это находится?
А, это в мобильном... Спасибо, поправил.
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Баг появился. Если при прокручивании вкладок (вкладки внизу) влево/вправо палец изначально попадает на крестик, вкладка закрывается.
Сделал багрепорт.
VAB-10967
@Shpankov, посмотрите, пожалуйста.
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@kurai said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Кто нашёл - с того багрепорт!
@sedative29rus said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
мы по-прежнему с вами
Я сделяль VAB-10970
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@xogorxogorich said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Почему я упорно читаю "Токсичный контроль"? Каждый раз, когда открываю тему
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Сделал багрепорт.
VAB-10967
@Shpankov, посмотрите, пожалуйста.
Посмотрел, подтвердил, изменил описание.
На будущее: всегда нужно указывать подробности настроек, если они отличаются от дефолтных. У тестера не получилось воспроизвести баг, т.к. вы не указали, что должны быть включены крестики на фоновых вкладках и что панель вкладок должна быть внизу. Хотя, и вверху повторяется - но крестики нужны.
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@xogorxogorich said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Я сделяль VAB-10970
Спасибо, подтверждён.
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@Shpankov said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.2 для Android: Точный контроль:
Сделал багрепорт.
VAB-10967
@Shpankov, посмотрите, пожалуйста.
Посмотрел, подтвердил, изменил описание.
На будущее: всегда нужно указывать подробности настроек, если они отличаются от дефолтных. У тестера не получилось воспроизвести баг, т.к. вы не указали, что должны быть включены крестики на фоновых вкладках и что панель вкладок должна быть внизу. Хотя, и вверху повторяется - но крестики нужны.
Спасибо. Гм, ну, вроде бы, раз речь про крестики, значит они по-любому должны быть включены. Да и разве упомнишь все, что там изменено. Вот было бы выборочное сохранение настроек в .zip файл, скинул бы его и всё.
Ладно, понял.
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@Shpankov добрый день, уважаемый Илья. Подскажите пожалуйста: на android смартфоне в нашем браузере vivaldi зашёл на vivaldi webmail, установил её на главный экран устройства(в режиме PWA). Всё прекрасно работает. Один только недочёт-не приходят уведомления, как в обычном приложении. Ни звук, ни всплывающие уведомления, ни в шторке, никак вообще. Уведомления в браузере включены, в настройках самой vivaldi webmail включены(показывать в браузере уведомление о приходе нового сообщения, показывать на рабочем столе, подавать звуковой сигнал о приходе нового сообщения) Вопрос: можно ли как-то настроить, чтобы уведомления всё-таки приходили??? Благодарю