Мы вернулись с очередным обновлением Vivaldi для iOS, предлагая больше способов тонкой настройки вашего браузера и контроля. С Vivaldi 7.2 мы делаем заметки ещё более мощными, предоставляем новые способы настройки адресной строки и упрощаем работу с историей переводов. Кроме того, мы добавили поддержку девяти новых языков пользовательского интерфейса, потому что веб должен быть доступен всем.

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