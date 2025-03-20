После обновления браузера 7.2.3621.67 (Stable channel) (64 бита) заметил баг. Если открыть сайт, например YouTube, затем свернуть браузер и через некоторое время развернуть (точное время неизвестно, но, например, минут 20), страница становится полностью серой. Однако элементы сайта остаются кликабельными — если навести курсор на видео и нажать, оно начнет воспроизводиться слышно звук. После перезагрузки страницы всё возвращается в норму.

