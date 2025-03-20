Тут вот какое дело...

Сегодня утром Vivaldi Social нещадно тормозил в официальном андроидовском приложении. Сайт в таких случаях обычно работал нормально, но в этот раз даже не открылся.

Сейчас вот у меня вообще не открывается ни один сайт Vivaldi. В интернете пишут, там как раз РКН лютует и банет всё, что связано с Claudflare.

Отключение DNS over HTTPS не помогло.

У многих так? Это DNS или РКН? Или какой-то сбой?

Вообще админ mstd,social недавно писал о том, что ему пришёл официальный запрос на удаление некоторых постов, а уже на следующий день сервер попал под бан. У нас тут вроде бы на форуме есть негласное правило не обсуждать то, за что может прилететь, но в Mastodon народ, видимо, попадался залётный.

В общем, что делать то?