Сбой или РКН?
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Semenov-Sherin
Тут вот какое дело...
Сегодня утром Vivaldi Social нещадно тормозил в официальном андроидовском приложении. Сайт в таких случаях обычно работал нормально, но в этот раз даже не открылся.
Сейчас вот у меня вообще не открывается ни один сайт Vivaldi. В интернете пишут, там как раз РКН лютует и банет всё, что связано с Claudflare.
Отключение DNS over HTTPS не помогло.
У многих так? Это DNS или РКН? Или какой-то сбой?
Вообще админ mstd,social недавно писал о том, что ему пришёл официальный запрос на удаление некоторых постов, а уже на следующий день сервер попал под бан. У нас тут вроде бы на форуме есть негласное правило не обсуждать то, за что может прилететь, но в Mastodon народ, видимо, попадался залётный.
В общем, что делать то?
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sedative29rus
@Semenov-Sherin похоже на ркн, причём жалобы вижу идут в основном из Сибири.
У меня всё нормально пока, всё открывается безо всяких обходов.
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Semenov-Sherin
@sedative29rus, у меня почему-то синхронизация работает, а всё остальное уже отвалилось, кроме сайта, который статус показывает.
Нет идей, какой менеджер паролей выбрать? Я маму на Vivaldi перевёл пару лет назад. У неё через него вообще всё работает. Bitwarden?
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sedative29rus
@Semenov-Sherin лично я с bitwarden, проблем не замечал.
Вообще, скорее всего они там чего-то лишнего накрутили на своих тспу, думаю поправится. Я зимой пару дней почти не мог играть в онлайн игру, образно говоря, с цветочками и котятами -- из-за волшебной пропажи пакетов просто посередине пути. Но потом починилось.
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@Semenov-Sherin said in Сбой или РКН?:
В общем, что делать то?
пока так запилил
https://censortracker.org
https://chromewebstore.google.com/detail/gaidoampbkcknofoejhnhbhbhhifgdop
https://ntc.party/c/community-software/27
https://habr.com/ru/news/892642